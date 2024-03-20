ملسلسل الحشاشين الحلقة 10.. اشتداد الحصار على القلعة والصباح يبشر أتباعه برؤية غريبة

مسلسل الحشاشين

مع بداية أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، تكون قوات جيش السلاجقة قد اقتربت كثيرًا من الوصول إلى قلعة آلموت الحصن الجديد لـ"حسن الصباح" وأتباعه من الحشاشين، ويبدأ حصار القلعة يشتد كثيرًا، لكن يظل الصباح واثقًا من النصر ويجتمع باتباعه ليضع الخطة لصد الهجوم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

يأمر حسن الصباح مساعده زيد ابن سيحون خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، بمواصلة الحياة بشكل طبيعي داخل القلعة وألا يتغير شئ بسبب الحصار، يتساءل أحد المقربين منه بخوف: سيدنا جايب الثقة منين، أجابه الصباح بثبات شديد: غمضت عيني فشوفت، باب انفتح، دخلت برجلي المستقبل وشايفني واقف فوق القلعة مفيش جيش محاصرنا.

مسلسل الحشاشين

على الجانب الآخر، يحاول قائد جيش السلاجقة أرسلان تاش، الضغط على كبار الرعاة والقبائل المجاورة للقلعة، لمعرفة مداخل ومخارج القلعة وعدد القوات والعتاد بها، وتهديدهم إنه حال عدم تعاونهم معه سيعاملون معاملة الخائن وستقطع رقابهم.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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