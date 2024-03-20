الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

ملسلسل الحشاشين الحلقة 10.. اشتداد الحصار على القلعة والصباح يبشر أتباعه برؤية غريبة

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 10

مع بداية أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، تكون قوات جيش السلاجقة قد اقتربت كثيرًا من الوصول إلى قلعة آلموت الحصن الجديد لـ"حسن الصباح" وأتباعه من الحشاشين، ويبدأ حصار القلعة يشتد كثيرًا، لكن يظل الصباح واثقًا من النصر ويجتمع باتباعه ليضع الخطة لصد الهجوم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10

يأمر حسن الصباح مساعده زيد ابن سيحون خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10،  بمواصلة الحياة بشكل طبيعي داخل القلعة وألا يتغير شئ بسبب الحصار، يتساءل أحد المقربين منه بخوف: سيدنا جايب الثقة منين، أجابه الصباح بثبات شديد: غمضت عيني فشوفت، باب انفتح، دخلت برجلي المستقبل وشايفني واقف فوق القلعة مفيش جيش محاصرنا.

قد تكون صورة ‏شخصين‏
مسلسل الحشاشين

على الجانب الآخر، يحاول قائد جيش السلاجقة أرسلان تاش، الضغط على كبار الرعاة والقبائل المجاورة للقلعة، لمعرفة مداخل ومخارج القلعة وعدد القوات والعتاد بها، وتهديدهم إنه حال عدم تعاونهم معه سيعاملون معاملة الخائن وستقطع رقابهم.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قد يهمك أيضا:

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" ملخص أحداث الحلقة 10 (صور)

مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. "الجنة" مكافأة "الصباح" لمقاتليه أمام جيش السلاجقة

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة من الحشاشين الحشاشين الحلقة العاشرة الحشاشين الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 10.. طبول الحرب تدق أبواب "آلموت"

اختطاف نورهان وبيعها كجارية لـ"الحشاشين".. كيف كان يتم بيع الجوارى قديمًا؟

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

عاجل| حسام حسن: "عايز لعيبة مشتاقة للمنتخب ومفيش حد ضامن مركزه"

بشرة للموظفين| موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد الأيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة