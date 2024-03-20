مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" ملخص أحداث الحلقة 10 (صور)

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تصدرت الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، التي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضها حصريًا على قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش إت.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 10

ودارت أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبد الرازق حوّل بحث عايدة (غادة عبدالرازق) عن سامح الغول الذي يجسده (أحمد ماجد)، وذلك بعدما ساعدها ريمون (محمد عبدالسيد) في خطف مديرة منزل عائلة إسماعيل الغول، والتي دلتهم على الخيط الأول وهو معرفة معتز (أحمد جمال سعيد)، بمعرفة مكان نجل الغول الذي قتل شقيق عايدة (محمود عبد المغني)، وتصاعدت الأحداث حتي طلبت منال سلامة من عايدة أن تقلته ولا تسلمه للشرطة تنفيذًا للثأر طبقًا لعادات وتقاليد الصعيد.

وانتهت الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، بمعرفة عايدة لمكان سامح الغول، وقررت أن ترسل البدو الذين استعانت بهم ضمن أحداث صيد العقارب ليأتوا بسامح حيًا أو ميتًا.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

يعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش إت.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق على قناة cbc، وقناة cbc دراما، ومنصة Watch it الرقمية.

أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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