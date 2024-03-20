صيد العقارب الحلقة 10|منال سلامة تضع غادة عبدالرازق في موقف حرِج

مسلسلات رمضان 2024..

حاوّلت عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، أن تطمئن زوجة أخيها علي وهي الفنانة منال سلامة ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، الحلقة الـ 10 بأنها قريبًا ستجعل قوات الشرطة تٌلقي القبض على سامح الغول، الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد، إلا أن هذا الأمر لم ينال إعجابها على الإطلاق.

مسلسلات رمضان 2024.. منال سلامة تضع غادة عبدالرازق في موقف حرِج

ووضعت منال سلامة، عايدة “غادة عبد الرازق”، في موقف حرج بسبب طلبها منها أن تقتل سامح الغول كي تشعر بالراحة، وتثأر لموت زوجها علي الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، وهو الأمر الذي صدمها وجعلها في حيرة، خاصًة أنها كانت تتوقع أنها ستخبر الشرطة عن مخبأه فقط لا غير.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يٌجدر الإشارة إلى أنه أبطال مسلسل صيد العقارب على رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، عالمة حشرات، بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة



القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

مسلسل صيد العقارب