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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10|غادة عبدالرازق تكتشف سر والدها "ضرغام"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

اكتشفت الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، ضمن أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، أن والدها لم يصاب بفقدان الحديث، بعد انقلاب السيارة به، واكتشفت هذا عندما قررت أن تبشره بالخط الأول الذي وصلت إليه، في الوصول لسامح “أحمد ماجد”، قاتل شقيقها.

أحداث مسلسل صيد العقارب 

وتبادل الثنائي أطراف الحديث، وقال حسن ضرغام، الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، قائلًا: “بنت أبوكي بصحيح يا عايدة، هتكلم في إيه، مش عايز اتكلم مع حد ولا حد يكلمني، السكوت أحسن دوا، ساعات الخرس بيبقي نعمة، بدل ما اجيب حق ولدي الكبير، بقيت محتاج اللي يراعني ويخدمني، بقيت شيلة فوق ضهر العيلة، ومشيلك فوق طاقتك، انا لولا فرحتي كنت فضلت ساكت لحد ما ادخل تربتي”.

لترد عليه عايدة قائلًة: “بعد الشر يا حج، متقولش كده انت عمرك في حياتك ما هتبقي تقيل على حد، ولسه يا حاج احنا لسه في الأول استني لما اسماعيل دا يعرف إنك بتتكلم، متاخفش عليا يا حج، اللي اتعامل مع عقارب ميخافش من ديابة”.

وطلب والدها حسن ضرعام من عايدة: "ألا تخبر أي شخص بأنه يتحدث، ولم يصاب بفقدان النطق، معللًا: “إسماعيل طول ما هو عارف أن مش بتكلم هيبقي مطمن أن أسراره اللي معايا كلها في بير غويط، خليه سر بيني وبينك، الفرحة الكبيرة يوم ما ناخد بثأر الغالي، مفيش ألعن من عدواة اللي كان في يوم حبيب، مصارينك بتبقي في يده، انا عاوزك تاخدي بالك من روحك واللي حواليكي، اسماعيل طول عمره ديب”.

 

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أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

صيد العقارب 
مسلسل صيد العقارب 
صيد العقارب 
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