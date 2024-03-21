الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

روائى عراقى مشيدا بمسلسل الحشاشين: الصناعة الفنيّة المصرية فى صدارة الإنتاج العربى

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

أشاد الروائي العراقي أحمد سعداوي، بـ "مسلسل الحشاشين" ، وصناعه، مؤكدا على أنه يعزّز موقع الصناعة الفنيّة المصرية في صدارة الإنتاج العربي.

منشور الروائي العراقي أحمد سعداوي

يعزّز موقع الصناعة الفنيّة المصرية في صدارة الانتاج العربي

وأثني الكاتب الروائي العراقي، صاحب رواية “فرانكشتاين في بغداد”، والتي نال عنها جائزة البوكر للرواية العربية عام 2014، بـ “مسلسل الحشاشين” وصناعه، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقال “سعداوي”: "هل مسلسل "الحشّاشين" مسلسل تاريخي أم من صنف الفنتازيا التاريخية؟ حتى الآن يميل صنّاع العمل الى طرائف الحكايات والأخبار، والشائع من التصوّرات عن الحشّاشين، لا المقاربة مع الحدث التاريخي".

 

ولفت “سعداوي” إلى" صنّاع العمل يركّزون على خلق "جماليات"، حتى وإن كان أساسها التاريخي واهٍ وضعيف، وهذا خيارهم.

 

واختتم “سعداوي”: “أتابع العمل كفنتازيا تاريخية، وهو ـ بعيدًا عن ملاحظتي هذه ـ عمل مبهر على مستوى الإنتاج والصورة والأداء، يعزّز موقع الصناعة الفنيّة المصرية في صدارة الإنتاج العربي”.

مسلسل الحشاشين

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 11

وتعرض الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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