رصدها مسلسل الحشاشين.. خدعة "الحور العين" فى تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، يتفتق ذهن حسن الصباح عن فكرة جهنمية، ألا وهي استغلال الفتيات المختطفات كأحد مفردات جنته المزعومة التي يخدع بها أتباعه وأعضاءه فرقته.

خدعة "الحور العين" في تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية

يرصد مسلسل الحشاشين خداع حسن الصباح لأتباعه، مستخدمًا الفتيات الصغيرات المختطفات، والاستعانة بـ "ألينار" المسئولة عن صنع الجمال وجعل الفتيات العاديات أو الجميلات حتي يبدين كحور العين، وهو مجمل حديث زيد بن سيحون مع ألينار وهو يوصيها بالمطلوب منها لضمان أقصي درجات السيطرة على أعضاء الجماعة وأتباعها، والذين يقضون ليلهم في الدرس والتحصيل، ونهارهم في التدريب على الأسلحة والقتال.

أتباع الصباح يتدربون علي القتال

داعش Vs الحشاشين

لا تبعد ممارسات الجماعات الإرهابية عن مثيلاتها وسبقتها إليها فرقة الحشاشين بقيادة حسن الصباح، بدءا من غسيل أدمغة أتباع هذه الجماعات بأنهم يعلون من كلمة الله والشرع.. ألخ، هذه الشعارات الكاذبة والتي تخفي وراءها الأهداف الحقيقية لهذه الجماعات من مصالح سياسية واقتصادية وغيرها، كما أثبت لنا الواقع بالأمس القريب عن جماعة الإخوان الإرهابية والتي خرجت من عباءتها كل الجماعات المتطرفة وأحدثها داعش، والتي استخدمت النساء المختطفات أيضًا فيما سمي بـ"جهاد النكاح".

وفي كتابها" في سوق السبايا"، رصدت الكاتبة الشاعرة العراقية دنيا ميحائيل، العشرات من الشهادات لناجيات من أسر تنظيم داعش الإرهابي، وأكثر المشتركات بين هذه القصص تأدية الصلاة قبل اغتصاب النساء المختطفات٬ وإن أبدين تساؤلًا أو تعجبًا من الإله الذي يقبل بصلاة يعقبها اغتصاب امرأة٬ يكون الرد الفوري: إنك كافرة نجسة سوف تتطهرين من لمستي لك، تقول "نرجس" إحدي الناجيات في شهادتها: "لم يضربني تلك المرة كعادته٬ فهو يضرب بسبب وبلا سبب، أجابني بهدوء أنه يفعل الشيئ الصحيح٬ يطبق الشريعة٬ حتى عندما يغتصبني يبرر ذلك بقوله بأن هذا جزء من العبادة٬ كان يأمرني أن أصلي معه قبل الاغتصاب".

وهو ما يتكرر مع "زهور": مضت على سنة وأنا مع نساء أخريات في مواجهة الوحوش في بيت في منطقة دير الزور في سوريا٬ تعرضنا إلى الإغتصاب والضرب، إضافة إلى إجبارنا على خدمتهم في الطبخ والتنظيف وغسل ملابسهم.

في النهار يأخذون أسلحتهم ويخرجون وفي الليل يعودون ويعملون مجالس لتعاطي المخدرات وتلاوة التراتيل الدينية٬ وحين يذكرون بأنه حان درس القرآن٬ نعرف بأن موعد اغتصابنا اقترب لأنهم عادة يفعلون ذلك بعد ترديد الصلاة مباشرة، كانوا يصوروننا عريات بموبايلاتهم٬ وقبل أن يبدؤوا الدرس يستعرض كل منهم سبيته للآخرين٬ لعله يستبدلها مع غيره".

السقا القاتل الحالم بالحوريات

قم يا مسلم في الجنة حورية

وفي شهادتها تقول الفتاة الأيزيدية "سوسن": يالله قم يا مسلم٬ في الجنة حورية" تلك هي بداية الأنشودة التي كان يرددها أبو ناصر كل ليلة علي مسمعي قبل أن يغتصبني، كان يتعاطي المخدرات ويتماهى تمامًا مع تلك الأنشودة، مرة سألته "ما معني هذا الكلام؟" فأجابني: أنت أيزيدية كافرة٬ وهذا ليس ذنبك؛ لأنك ولدت هكذا٬ ولذلك حينما تموتين ستصبحين حورية لامتاعنا نحن المسلمين" فقلت له: أليس هذا معناه بأنكم يجب أن تنتظروا حتى نموت قبل أن تفعلوا بنا هذا الذي تفعلونه٬ ونحن مازلنا أحياء؟٬ فأجابني: أنا أشتريتك فأصبحت ملكي وجهاد النكاح واجب، لم استطع طبعًا أن أخبره بكل ما جال في ذهني: يبدو أن هؤلاء المنضمين إليىداعش همهم جنسي بالدرجة الأولي٬ يقتلون الرجال من أجل أن يغتصبوا النساء٬ وفي النهاية يقتلون أنفسهم حتى يقابلوا الحوريات في الجنة.

التدريبات القتالية بقلعة آلموت

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها "حسن الصباح"، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك"، ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.