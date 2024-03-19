تعرض أحداث الحلقة 9 في مسلسل الحشاشين، للمنهج الذي اتبعه حسن الصباح، والتكنيك الشيطاني لإقناع تابعيه بكل ما يأمرهم به حتي ولو كان بإلقاء عضو الفرقة نفسه من فوق قمة قلعة آلموت كما شاهدنا في الحلقة الأولي من المسلسل.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9 .. هكذا خطط الصباح لتحصين قلعة آلموت

ضمن أحداث الحلقة 9 في مسلسل الحشاشين، يشرح حسن الصباح لأحد أتباعه خطته في تحصين قلعة آلموت والطرق التي يخفي بها القلعة عن الأنظار، ويحصنها لتكون منيعة فلا يصل إليها أحد، وحتي لو حدث وتم الوصول إليها فهناك أيضا إجراءات لإخفاءها كما قال الصباح بأن تكون قلعة آلموت: “بلا مدخل ظاهر، مدخل خفي معلوم لينا بس، وتعمل 7 مداخل وهمية".

لا تقتصر خطة الصباح علي تحصين القلعة، إنما امتدت لصنع جنته الخاصة والتي يضمن من خلالها سيطرة أقوي وأكثر إحكاما علي أتباعها، والتي طلب الصباح من تابعيه أن تكون: “أما الغابة الخلفية وراء القلعة فعاوز يتم تهذيبها تهذيب جميل، وتبقي شىئ يشرح القلب، شيئ مشفتوش العين قبل كده، عاوز ست تكون شغلتها صنع الجمال، وعاوز غرفة خاصة تكون معمل تحط فيها النبات السحري العجيب اللي جبته معانا”. في إشارة إلي نبات الحشيش وحور العين كما صورها الصباح لأتباعه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9

مسلسل الحشاشين الحلقة 9 .. أنا صاحب مفتاح الجنة كلمة السر في سيطرة الصباح

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 ، يكرر حسن الصباح دوما جملته “ أنا صاحب مفتاح الجنة”، في إشارة إلي إحكام سيطرته علي أتباعه والخضوع لمبدأ السمع والطاعة، فمن حرص عليها فاز بجنة الصباح صاحب مفاتيحها.

وعن الآلية التي استخدمها حسن الصباح في السرديات التاريخية لإخضاع تابعيه، يذكر الباحث في جماعات الإسلام السياسي “أسامة السعيد”: "ابتكر حسن الصباح خطة وأسلوبًا للسيطرة على أتباعه، لأنه قطع وعدٍ للناس بالجنة والسعادة الأبدية لم يعد كافيًا، قرر خلق تلك الجنة على الأرض. فعلًا، أنشأ جنته في واد جميل يقع بين جبلين شاهقين، شيد داخلهما حدائق مليئة بفواكه لذيذة وقصور مزينة بالذهب والجواهر المزيفة، وأنشأ قنوات مليئة بالعسل واللبن والخمر، ووضع داخلها جواري فاتنات ومحترفات في العزف والغناء والرقص، ودُربن على أغاني الغزل والسعادة، ولم يكن يسمح لهن بالخروج من تلك القصور.

الصباح يحضر النبات السحري

ويضيف “السعيد”: كذلك ابتكر الصباح هندسة ذكية للمكان لإخفاء تلك الجنة عن العيون فلا يمكن لأحد دخولها إلا عبر ممر سري.

وبدأ حسن الصباح اجتذاب الأطفال والفتيان، خصوصًا من القرى وضواحي المدن، وكان يختار كل من رأى فيه قابلية لأن يكون مجرمًا وقاتلا، وراح يدربهم على السمع والطاعة العمياء والإيمان بكل ما يلقى أمامهم من خطب، إلى جانب تعليمهم اللغات في قلاعهم الحصينة كاللاتينية والإغريقية والرومية والعربية. كذلك لجأ الحشاشون إلى استخدام رموز سرية وقواعد خاصة بمراسلاتهم، في حروبهم وتنظيماتهم، وجعلوا أمر معرفتها مقتصرًا عليهم، وكانوا يشيرون بها إلى أسماء خصومهم.

مسلسل الحشاشين

وعندما يشتد ساعد هؤلاء الأطفال يدربونهم على الأسلحة المعروفة، لا سيما الخناجر، ويعلمونهم الاختفاء والسرية، وأن يقتل الفدائي نفسه في النهاية قبل أن يبوح بكلمة من أسرارهم. استخدم الصباح الحشيش والأفيون للسيطرة الكاملة على أتباعه وضمان طاعتهم العمياء لأوامره وإيمانهم بقدرته الكاملة على النفع والضرر لهم. وخلال مجلس كان يعقده كل يوم للحديث عن مباهج الجنة، كان يضع مخدرًا في شراب الفتيان ليفقدوا وعيهم، وحين يفيقون يجدون أنفسهم بكل حواسهم في الجنة وبكل التفاصيل التي ذكرها لهم معلمهم حسن الصباح، فيتعلقون بذلك المكان ولا يتخيلون أنفسهم بعيدين عنه. وبعد مرور بضعة أيام، يتم تخديرهم ونقلهم إلى المكان نفسه الذي حملوا إليه أول مرة، فيتحدثون أمام الحاضرين الجدد عما شاهدوه في الجنة.

ويؤكد “السعيد”: تشير مراجع تاريخية أخرى إلى أن الصباح كان يقنع أتباعه الذين يقع عليهم الاختيار لتنفيذ عملياته الخطيرة بأنهم ماتوا فعلًا ودخلوا الجنة، وفي تلك الجنة الزائفة يجد هؤلاء الفتيان كل ما لذ وطاب من أطعمة ونساء وغير ذلك من متع كانت محرمة، ويعيشون أياما يتقلبون في تلك الجنة كيفما يشاؤون، وعندما تحين ساعة الصفر يتم إخراج من يقع عليه الاختيار، ولا يكون أمامه من بديل سوى تنفيذ أوامر سيده إذا ما أراد العودة إليها.

حسان جنة الصباح

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين



ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.