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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 9| "حسن الصباح" يعلن دستور دولته: "هنا جهنم الأعداء"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. من قلعة الموت، ولدت دولة الظلام بقيادة مؤسسها حسن الصباح أو كما أطلق عليه شيخ الجبل، الذى عشق الظلام وبات ونيسه الوحيد، فى طريقه لنشر دعوته وأفكاره عن طريق استغلال تذمرالناس من السلاجقة تارة، وبالعنف والاغتيالات تارة أخرى، حتى تمكن من السيطرة على أقاليم وقلاع كثيرة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 9

لم تكن قصة استيلاء حسن الصباح على قلعة آلموت ضمن حسابات جماعة الحشاشين، فبينما كان “الصباح” يطوف على أقوام المناطق المحيطة بالقلعة يغويهم ويدعوهم فى السر، ويظهر الزهد أمامهم، حتى تبعه أكثرهم، وصل إلى أعتاب القلعة التى فتحت له أبوابها دون مقاومة بل كان أمير القلعة  يجلس إليه يتبرك به حتى فاجأه “الصباح” ذات مرة مطالبًا إياه بالخروج من القلعة فتبسم الأمير وظنه يمزح فأمر الصباح بعض أصحابه بإخراجه عنوه مقابل 3000 دينار ذهب.

ومن قلب المقر الجديد للحشاشين، أعلن "الصباح" دستور دولته: هنا الملك الجديد.. هنا جنة الأحباب وجهنم الأعداء.. هنا نظام الكون الجديد، لا احتمال للخطأ، لا أحد يحب نفسه أكتر من الهدف، هنا عرش الدولة الجديدة اللى كلنا خدامه، مفيش مجال للخطأ، مفيش حد يحب نفسه أكتر من الهدف، هنا عرش الدولة الجديدة اللى كلنا خدامه، اللي يخدمه غرضه وهواه ملوش إلا القتل فى الدنيا وجهنم فى الآخرة، حتى لو كان الشخص ده أنا او واحد منكم أو واحد من أبناءنا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دولة الظلام تبدأ الانتقام والموت عقوبة الخائن

مسلسل الحشاشين الحلقة 9 ل"كريم عبد العزيز".. موعد وقنوات العرض

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 فى 4 توقيتات متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دنيا زاد زوجة الصباح تصل قلعة آلموت

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دولة الظلام تبدأ الانتقام والموت عقوبة الخائن

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