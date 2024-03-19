مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دولة الظلام تبدأ الانتقام والموت عقوبة الخائن

مسلسلات رمضان 2024..

تشهد أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز "، تحولًا فى مجريات الأحداث، مع اختيار حسن الصباح وأتباعه قلعة ألموت حصنًا منيعًا للحشاشين بعد الاستيلاء عليها بالقوة وطرد أميرها، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تأسيس طائفة الحشاشين التنظيم الأكثر خطورة ودموية فى تاريخ التنظيمات الدينية.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 9

جسد تربع حسن الصباح، على عرش قلعة ألموت فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، ميلادًا للجناح العسكرى لتنظيمه السرى، الذى أغدق المال والسلاح على أفراده من الأتباع والمريدين، لضمان كسب ولائهم، وطاعتهم العمياء لأوامره، حتى وإن كانت أرواحهم هى المقابل، رفع "الصباح" شعار "الهدف قبل أى شىء"،.. فجاءت تعليماته صارمة وواضحة لأتباعه منذ البداية: مفيش مجال للخطأ، مفيش حد يحب نفسه أكتر من الهدف، هنا عرش الدولة الجديدة اللى كلنا خدامه، اللي يخدمه غرضه وهواه مالوش إلا القتل فى الدنيا وجهنم فى الآخرة، حتى لو كان الشخص ده أنا أو واحد منكم أو واحد من أبنائنا.

مسلسل الحشاشين الحلقة التاسعة

وضع الصباح نصب عينيه هدف الانتقام من أعداء طائفته ومذهبه وعلى رأسهم رجال الخلافة العباسية والدولة السلجوقية، واعتبر كل من يواليهم لا يستحق سوى الموت، فى سبيل نصرة معتقداته، تبدأ من الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين مرحلة الإعداد الجيد لمقاتلى الحشاشين، والتخطيط لسلسلة عمليات الاغتيال الشهيرة، التى تتكشف تفاصيلها تباعًا مع الحلقات القادمة.

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يذاع مسلسل الحشاشين الحلقة 10 مساء غدًا الأربعاء فى تمام الساعة 9:45 مساءً، وتعاد الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين فى الساعة 11 من نفس اليوم، والساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساء اليوم التالى، مع إمكانية متابعة الحلقة فى أى وقت على منصة watch it مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة حصريًا على شاشة قناة dmc وdmc drama، وفق الجدول الزمنى للأعمال الدرامية التى تعرض على شاشتها على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

تجسد قصة مسلسل الحشاشين تاريخ واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المسلحة، ويعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر الميلادي، فى بلاد فارس، بقيادة حسن الصباح، وأتباعه، وتوالت فى عهدهم عمليات اغتيال شخصيات تاريخية كبرى.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي.