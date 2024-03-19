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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 8.. "قلعة آلموت" هنا نظام الكون الجديد

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ينتظر موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 8،  ملايين المشاهدين لمتابعة أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، التى شهدت تطور الأحداث سريعًا، وبداية الظهور الفعلى لطائفة الحشاشين التى يتزعمها حسن الصباح على أرض الواقعة، بعدما اتخذ قلعة آلموت مقرًا جديدًا للحشاشين.

مسلسل الحشاشين مواعيد إعادة الحلقة 8

وقد عرضت بالأمس أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 فى تمام الساعة 9:45 مساءًا، على أن تتاح مواعيد إعادة الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 4:15 مساء اليوم قبل أذان المغرب بساعتين، على فضائية dmc، كما يمكنكم أيضًا مشاهدة إعادة الحلقة 8 من المسلسل على منصة watch it مقابل اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 8

قدمت أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين وجبة دسمة للمشاهدين، تضمنت أسرار تكشف لأول مرة فى تاريخ الدراما التاريخية عن أخطر التنظيميات الدينية المتطرفة التى يعود تاريخ ظهورها إلى القرن الحادى عشر، على يد حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين الإسماعيلية الباطنية أحد الطوائف المندرجة عن المذهب الشيعى.

دارت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 حول العديد من الشخصيات، على رأسها حسن الصباح بعد فراره من سجون الدولة السلجوقية بمساعدة الحارس المكلفة بتعذيبه ومراقبته، ثم خروجه من مدينة أصفهان ودخوله قلعة آلموت وطرده أميرها لتكون مقر جديد للحشاشين، وخلال تلك الرحلة الطويلة ينجح “الصباح” فى حشد أعداد كبير من التابعين بفضل فراسته ونبوغه ودهائه، وقدرته على استغلال مواطن الضعف والاحتياج لدى الناس.

مسلسل الحشاشين

يظهر الصباح بعد طرد أمير آلموت، وقد سيطر أخيرًا على القلعة لتصبح مقرًا للحشاشين، وهو يقول: هنا الملك الجديد.. هنا جنة الأحباب وجهنم الأعداء.. هنا نظام الكون الجديد، لا احتمال للخطأ، لا أحد يحب نفسه أكتر من الهدف، هنا عرش الدولة الجديدة اللى كلنا خدامه.

مسلسل الحشاشين

وفى المقابل، يتعرض الوزير أبو على الطوسي أو نظام الملك لوقف لا يحسد عليه أمام سلطان الدولة السلجوقية ملكشاه، بعد اكتشاف واقعة هروب حسن الصباح من محبسه وإفلاته من العقاب على تخطيطه لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته للسلطنة، لكن الوزير يتعهد أمام السلطان بمواصلة حربه ضد الصباح وقتله.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى هذا العمل الدرامى عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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