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مسلسلات رمضان 2024

"الحشاشين" الحلقة 8.. معجزات "الصباح" تدهش تابعيه: ذو قدرات عقلية خارقة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

خلال أحداث مسلسل الحشاشين، ظهرت توليفة تجمع بين دهاء شديد وفراسة وطلاقة لسان، تشكلت على إثرها شخصية حسن الصباح بطل مسلسل الحشاشين، الذى تزعم واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المتطرفة فى تاريخ الإنسانية، واستجمع قوته من حشود التابعين من الضعفاء والمقهورين وأصحاب البلايا، ممن وجدوا فيه طوق نجاة ومخرج من معاناتهم، كما صور لهم.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 

لم يكن حسن الصباح وليًا من الأولياء كما اعتقد كثيرون من اتباعه، وإنما كان شخص ذو قدرات عقلية وروحية وعلمية خارقة إلى حد ما كما ظهر فى حلقات مسلسل الحشاشين،  منذ نعومة أظافره، فكان يقرأ الوجوه ويعلم ما تخفيه القلوب، ينظر إلى أعين الناس فيعرف أحوالهم وهمومهم.. يستشعر ضعفهم وحاجاتهم ونواقصهم دون كلمة واحدة منهم.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 

امتدت كرامات الصباح أيضًا خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، إلى قدرته على شفاء المرضى، بداية من واقعة والدة الخليفة المستنصر بالله الفاطمى، التى شفيت على يديه من عجزها عن الحركة لسنوات طويلة بمجرد أن اتكأت عليه، ومن بعدها واقعة شفاء غلام أحد الفقراء الذى صادفه فى طريقه إلى قلعة آلموت، ليضع يديه على الغلام متمتمًا بكلمات غير مفهومة، ويخرج من جيبه عشب يتناوله الطفل المريض ليشفى فى الحال.

ساعدت تلك الكرامات على التفاف أعداد كبيرة من التابعين حول حسن الصباح زعيم الحشاشين الذى بدأ يزداد نفوذه، وتتسع أطماعه، فى نشر مذهبة الإسماعيلي الباطنى الشيعى فى أنحاء مختلفة من دول العالم، وترويع خصومه والانتقام منهم واحدًا تلو الآخر.

مسلسل الحشاشين

يستغل زعيم الحشاشين إلمامه بمختلف العلوم والفلك لإيهام الناس بمعجزاته وكراماته، وهو ما حدث عند إنقاذه السفينة التى كانت تقله إلى المغرب مطرودًا من مصر، عندما ضربتها عاصفة شديدة كادت تغرقها بمن فيها، لكنه أشار بيده متمتمًا بكلمات غير مفهومة هدأت فى لحظتها العاصفة، وسط دهشة ركاب السفينة جميعًا، رغم علمه بسرعة واتجاه ومدة العاصفة وفق خريطة لديه، وبالتالي فأمر انتهاء العاصفة في هذا التوقيت معروف علميًا وليس بفضل بركاته كما حاول أن يصور للناس.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد عرض الحلقة 9 

عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9، فى تمام الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الثامنة إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا، على شاشة قناة dmc وdmc drama بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

تذاع حلقات مسلسل الحشاشين على قناة dmc باعتبارها الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين لأول مرة في دور تاريخي متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادي عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التي تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

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