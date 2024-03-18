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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. خطة "الصباح" تنجح فى طرد أمير ألموت واتخاذ القلعة حصنًا للحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 8

ركزت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، على نجاح حسن الصباح زعيم الحشاشين خلال رحلة هروبه من سجن أصفهان إلى قلعة ألموت فى حشد أتباع جدد، مستغلًا ما يتمتع به من فراسة وإلمام بمختلف العلوم والفلك فى قراءة أحوال الناس وهمومهم بمجرد النظر إلى وجوههم، يستشعر ضعفهم وحاجاتهم ونواقصهم دون كلمة واحدة منهم، ليرى فيه الضعفاء ولى صالح من أولياء الله، ونصير لهم فى مواجهة قوى الظلم والمرض والفقر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8 

قرر حسن الصباح فى سياق أحداث الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين، اتخاذ قلعة ألموت مقرًا جديدًا له ولأتباعه تحت شعار من هنا نحكم العالم، جنوب بحر قزوين، فبينما ينضم اتباع الصباح إليه ويجددون له البيعة يخطط هو للاستيلاء على قلعة ألموت وطرد حاكمها العلوى لتكون مقر حكم الفرقة الباطنية.

مسلسل الحشاشين

جمع الصباح أتباعه لإبلاغهم بخطته: اختفوا فى الجبال، انتظروا الوعد والإشارة، لهب يضوى فوق سطح كل قلعة من القلاع، ساعتها تحاوطوها، أول قلعة هى كارتكون، وبعدها قلعة ألموت، وساعتها سيكون وعد النصر وقيام قيامة الأعداء، سيروا على بركة الله وأوهبوا أرواحكم للطاعة، بعد الظهور يأتى الخفاء، حتى يأتى وقت إفشائه، أعدوا نفسكم للفوز بدخول الجنة، لأنى أبشركم أنا صاحب مفتاح الجنة.

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مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 عبر شاشة قناة dmc ،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تعود قصة مسلسل الحشاشين إلى القرن الحادى عشر، حيث ولدت واحدة من أخطر التنظيمات الدموية المتطرفة، نفذ أتباعها بقيادة حسن الصباح سلسلة اغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة فى العالم الإسلامى، فى سبيل نشر أفكار طائفتهم الإسماعيلية الباطنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى هذا العمل الدرامى عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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