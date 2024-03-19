مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. مصير غامض ينتظر عروس أصفهان بعد اختطافها

مسلسلات رمضان 2024..

تسلط أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، الضوء على رحلة مجموعة من الفتيات الجميلات اللاتى وقعن فى قبضة عصابة الغجر، ومن بينهم “نورهان” حبيبة ابن الشيخ سعيد مؤذن أصفهان الذى قتل على يد أتباع حسن الصباح، والتى اضطرت أمام إصرار والديها على تزويجها من شخص آخر إلى الهروب من أسرتها بحثًا عن حبيبها يحيي فى معسكر الجيش السلجوقى، لكنها تضل الطريق لتجد نفسها داخل وكر لعصابة الغجر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8

تخطف “نورهان” الأنظار فى مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بمحاولاتها المتكررة للهرب من عصابة الغجر، قبل بيعها كجارية لأحد الزبائن، ومحاولتها قتل نفسها قبل أن تمنعها إحدى الفتيات بقوة، فى حين يعلم “يحيي” ابن الشيخ سعيد المؤذن، أمر اختفاء حبيبته“نورهان”، ويبدأ فى مهمة البحث عنها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8

تفاصيل مسلسل الحشاشين الحلقة 8

وتنجح سيدة عصابة الغجر فى بيع نورهان لتاجر عبيد الذي يحذرها من سوء تعاملها مع زبائنه، وأنها إن لم تكف عن تصرفاتها العنيفة معهم والرافضة لهم سيشوهها، ويخبرها لاحقًا أنهم فى الطريق إلى أمير قلعة آلموت ليشتريها إذا ما رغب فى ذلك، دون أن تدرى أن القلعة أصبحت فى قبضة حسن الصباح زعيم الحشاشين وأتباعه، لتتكشف فى الحلقات القادمة من مسلسل الحشاشين مصير نورهان.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 عبر شاشة قناة dmc ،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.