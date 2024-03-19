الحشاشين.. طرق استيلاء أنصار حسن الصباحي على قلعة ألموت

في الحلقة الثامنة من مسلسل “الحشاشين” من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي يجسد دور حسن بن الصباح جاء ذكر قلغة “ألموت” وكيف استولى عليها أنصار حسن الصباح.

الاستيلاء على قلعة ألموت

سرد مسلسل الحشاشين كيف اقنع الصباح وأعوانه عوام الناس للانضمام إليهم، وماهي الاستراتيجيات التي قام عليها. مذهب الباطنية. بدء من الاختفاء وراء الدين وصولا لنقد النظم الحاكمة تحت دعوى الظلم والاستبداد.

مسلسل الحشاشين

يذهب الدكتورعثمان الخشت عبر كتابه “حركة الحشاشين” إلى التأكيد على أن الحشاشين أخطر حركة سرية شهدها العالم الإسلامي ؛ نظرًا لما كان لها من تأثير واسع النطاق في المجتمع الإسلامي إبان فترة بالغة التعقيد.. فترة كان يسيطر عليها الصراع بين مختلف الفرق العقائدية والسياسية، بل بين مختلف دول العالم الكبرى آنذاك.

يرى الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إلى أن أن اسم حركة الخشاشين جاء نسبة يرجع إلى مواقف صمودية كانت تقفها الحركة في مواجهة ضروب الحصار التي كانت تفرضها الجيوش المضادة لمدة طويلة، فكان يصمد رجال الحركة في قلاعهم حتى بعد نفاذ المؤن والأطعمة، معتمدين في غذاءهمفقط على أكل الحشائش ومن هنا جاءت تسميتهم بالحشاشين.

وقد تبني المسلسل وجهة نظر أخر وقد أشارت إليه عدد من المصادر التاريخية الآخرى والتى رصدت بداية تاريخ حركة الحشاشين واعتمادهم على نبت القنب في تخدير اتباعهم من العوام حتى ينضموا إليهم، وهذا ما رصدته الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين حيث اكتشاف اتباع لنبات القنب وذكر تأثيره على متعاطيه من البشر والحيوانات.

يذهب الخشت إلى ظل الحسن تسع سنوات متواصلة بعد رحيله من مصر يمارس الدعوة ويكتسب أنصار جددا وينتقل من مكان إلى مكان بشكل سري.

وذكر الخشت أسباب اختيار حسن الصباح لمنطقة الشمال " ذهب الحسن إلى الشمال حيث هضبة الديلم وكان سبب اختياره لهذا يرجع إلى أن سكان تلك المنطقة يغلب عليها الطابع الجبلي،كاتزا يميلون إلى التشيع بل أكثرهم شيعة، ولذا كان أكثرهم استعدادا من غيرهم باعتناق المذهب الاسماعيلي غير ذلك صدامهم المستمر مع السلطات والتي تمثل المذهب السني.

استطاع الحسن وأتباعه استمالة أهل القرى القريبة من الموت ومن بعد أهل آلموت نفسها حتي استولى على القلعة ، وذلك بإظهار الزهد والتقوى، وكات هذا بمثابة اول عمل تاريخي في حياة الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.