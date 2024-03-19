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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 8.. انقطاع أخبار حسن الصباح عن زوجته دنيا زاد

مسلسل الحشاشين  الحلقة 8..  دارت الأحداث حول بداية تأسيس التنظيم الأخطر والأكثر تطرفًا ودموية فى تاريخ التنظيمات الدينية، بقيادة حسن الصباح، الذى أعلن تأسيس دولته الجديدة، من قلعة آلموت المقر الجديد للحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 8

بدأت أحداث مسلسل الحشاشين باكتشاف سلطان الدولة السلجوقية ملكشاه والوزير أبو على الطوسى واقعة هروب حسن الصباح من محبسه بمساعدة الحارس المكلف بمراقبته وتعذيبه، قبل ساعات من تنفيذ حكم قطع رأسه فى أكبر ميادين مدينة أصفهان عقابًا على خيانته للدولة السلجوقية، وتحرضيه على قتل الخليفة العباسي أثناء زيارته لمدينة أصفهان.

مسلسل الحشاشين

وخلال رحلة هروب “الصباح” إلى خارج مدينة أصفهان، استطاع حشد عدد كبير من الأتباع الجدد، مستغلًا ما يتمتع به من قدرات خارقة على قراءة وجوه البشر ومعرفة أوجاعهم وآلامهم وهمومهم بمجرد النظر إلى أعينهم، وتأليبهم على السلطان والدولة السلجوقية، بعد أن نجح بمعسول الكلام فى تصوير نفسه صوتًا للحق والمظلومين والمقهورين.

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مسلسل الحشاشين الحلقة 8 

فى الوقت نفسه، انقطعت أخبار حسن الصباح عن زوجته دنيا زاد، التى هربت هى الأخرى بمساعد زيد بن سيحون الذراع اليمنى لزوجها، خشية بطش رجال الوزير نظام الملك، لتقبع فى مكان آمن لا تعرف عن زوجها أى شئ، لكنها عبرت عن اطمئنانها بقولها: أنا مش بخاف على حسن من الخطر، هو والخطر صحاب، بس هو مستحيل ميوصلش لهدفه.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل الحشاشين عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي.

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