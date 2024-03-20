مسلسل الحشاشين| بدأت بقتل حارس "الطوسى".. أساليب بث حسن الصباح الرعب

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين ، الحلقة 9، وبعد أن استتب له الأمر في قلعة آلموت، يبدأ حسن الصباح في بث الرعب في قلوب أعدائه، وأولهم صديقه وزير الدولة نظام الملك الطوسي.

أساليب الصباح في بث الرعب بقلوب مخالفيه

في أحداث مسلسل الحشاشين، لم يصن حسن الصباح عهد الصداقة بينه وبين رفيق طفولته وصباه، نظام الملك الطوسي، حتى بعدما فتح له طريق الترقي في بلاط السلطان السلجوقي، إلا أنه ينقلب عليه، ويكون هروبه من السجن بداية نهاية نظام الملك، خاصة بعدما قتل حارسه على باب قصره، بخنجر مرفق به رسالة تهديد ووعيد، الأمر الذي يصل إلى أسماع السلطان ملكشاه ويفقد ثقته في وزيره فضلا عن بث الرعب في قلوب العامة من الناس، فمن يصل لباب وزير الدولة ويحاول قتله لن يصعب عليه قتل أي إنسان آخر مما أدى لبث الرعب في قلوب الجميع.

وفي كتابه “حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي”، يذكر مؤلفه محمد عثمان الخشت: "إذا كان الشق الأول من العمل السري لحركة الحشاشين يتمثل في الدعوة ونشر الفكر الإسماعيلي، فإن الشق الثاني من هذا العمل يتمثل في استخدام الرعب كسلاح ضد الأعداء اللدودين للحركة الذين لا يتورعون عن شن حملات التقتيل والتشريد.

إن هذه المجموعة الصغيرة يمكنها أن تفعل ذلك إذا كان وراءها عقل محنك يستطيع أن ينظمها التنظيم المحكم الذي يؤهلها للقدرة على توجيه ضربات مؤثرة إلى الخصم، ثم امتصاص رد الفعل العنيف الذي لا محالة واقع، الأمر الذي يتطلب رجالا يؤمنون بعقيدة استشهادية تلهمهم الشجاعة والصمود في مواجهة أي تصفية جسدية يقوم بها الخصم تجاههم.

ويلفت “الخشت” إلى: وقد استطاع حسن الصباح أن يبث في عقول أتباعه العقائد التي تدفعهم دفعا إلى الإقدام بشجاعة على الموت، كما تمكن من ابتكار تنظيم محكم الأركان يستطيع أعضاؤه القيام بالعمليات الفدائية التي كان يدبرها الصباح بذكاء وحنكة بالغتين، وقد أسفرت هذه العمليات عن زرع الرعب والإرهاب خلال مدة قصيرة في أوصال الدولة السلجوقية وبلاط الخلافة العباسية الخصمين الرئيسين لحركة الحشاشين.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 10

وتعرض الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.