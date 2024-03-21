مسلسل الحشاشين الحلقة 10.. تعرف على أبرز محاولات حصار قلعة ألموت

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سردت الحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والذي يجسد دورحسن بن الصباح، حصار قلعة "ألموت " أو عش النسر، تلك القلعة التي اصبحت حصن حسن بن الصباح، واتباعه بعد الاستيلاء عليها من أميرها.

ورصدت العديد من المصادر التاريخية إلى انتباه الوزير نظام الملك إلى خطر جماعة الحشاشين والتهديد الذي تشكله على أمن واستقرار السلطة، فبدأ بتعقب المنتمين إليها ودعاتها، الذين استخدموا الإقناع العقائدي والقوة العسكرية في زيادة اتباعهم، فقرر السلطان السلجوقي ملكشاة توجيه حملتين عسكريتين إلى قلعة آلموت والقضاء على جماعة الحشاشين إلا أنهما فشلتا.

في عام 1107 الى 1108 أسل السلطان حملة عسكرية إلى رودبار تحت قيادة وزيرة أحمد بن نظام الملك وقد كان للوزير اسبابة القوية لكراهية الاسماعليين فإن أباه الوزيزر الشهيد نظام الملك مان أول ضحاياهم البارزين ن كمان أن أخاه فخر الملك سقط تحت خنجر احد الحشاشين، لكنها الحملة فشلت في تحقيق هدفها الرئيس وهو الاستيلاء على ألموت أو تديميرها.

يقول المؤرخ الجويني: “إنه (أحمد بن نظام الملك) حاصر ألموت وأوستفاند Vand Usta التى تبجاورها على ضفاف نهر أنديج Andij وشنوا الحرب بعض الوقت ودمروا المحاصيل، ولما لم يستطيعوا تحقيق أكثر من ذلك انسحب الجيش من رودبار. وفى القلاع كانت هناك مجاعة كبـيرة وعاش الناس على أكل الحشائش، ولهـذا السبب فقد نقلوا زوجاتهم وأبناءهم إلى أماكن أخرى وأرسل (حسن الصباح) أيضا زوجته وبناته إلى غيردكوه”.

جاء في كتاب "الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام " لبرنارد لويس وتعريب محمد العزب " أن القس الألماني الذي يدعى بروكاردوس ان من وأجبه أن يضع رسالة يقدم فيها للملك النصح والأرشاد قبل ان يضطلع بهذا المشروع وأفرد برواردوس _ الذي قضى فترة من حياته في أمينيا –جزءا مهما من رسالته للحديث عن الأخطار الغريبة التي تنطوي عليها مثل تلك الحملة إلى الشرق، والاحتياطات الواجب اتخاذها لدرء هذه الأخطار.

من هذا الاخطار كما يقول بروكاردوس: "أذكر الحشاشين الذين ينبغي أن يلعنهم الانسان ويتفاداهم إنهم يبيعون أنفسهم، ويتعطشون للدمء البشرية، ويقتلون الأبريا مقابل أجر، ولا يلقون اعتبارا للحياة أو النجاة، وهم يغيرون مظهرهم كالشياطين التي تتحول إلى ملائكة من النور، وذلك أنهم يحاكون الحركات والثياب واللغات والعادات والتصرفات التي تأتيها الأمم والأقوام المختلفة، وهكذا يتخففون في ثياب الشاة لتنفيذ أغراضهم، ويتعرضون للموت بمجرد أن يكتشفهم الناس".

أما الرحالة الشهير ماركو بولو الذي مر عبر إيران في عام 1273 فقد وصف قلعة الموت» أنهم يسمون شيخ الجبل في لغتهم الودين «علاء الدين وقد قام بإغلاق واد بين جبلين وحوله إلى حديقة فيحاء، أكبر وأجمل حديقة يمكن أن تقع عليها عين، وملأها بكل أنواع الفاكهة، وأقام فيها قصورًا ومقصورات من أروع ما يمكن تخيله وجميعها مغطاة برسوم فاتنة ومموهة بالذهب، وجعل فيها جداول تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء وأقام على خدمة الحديقة فاتنات من أجمل نساء العالم يجدن العزف على مختلف الآلات الموسيقية ويغنين بأصوات رخيمة ويؤدين رقصات تخلب الألباب، ذلك لأن شيخ الجبل كان يريد أن يوحى لشعبه بأن هذه هي الجنة الحقيقية، ولذا فقد نظمها بالوصف الذي جاء به محمد للفردوس كحديقة جميلة تفيض بأنهار من الخمر واللبن. والعسل والماء مليئة بالحور العين.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة10

يأمر حسن الصباح مساعده زيد ابن سيحون خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10، بمواصلة الحياة بشكل طبيعي داخل القلعة وألا يتغير شئ بسبب الحصار، يتساءل أحد المقربين منه بخوف: سيدنا جايب الثقة منين، أجابه الصباح بثبات شديد: غمضت عيني فشوفت، باب انفتح، دخلت برجلي المستقبل وشايفني واقف فوق القلعة مفيش جيش محاصرنا.

على الجانب الآخر، يحاول قائد جيش السلاجقة أرسلان تاش، الضغط على كبار الرعاة والقبائل المجاورة للقلعة، لمعرفة مداخل ومخارج القلعة وعدد القوات والعتاد بها، وتهديدهم إنه حال عدم تعاونهم معه سيعاملون معاملة الخائن وستقطع رقابهم.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يذاع مسلسل الحشاشين الحلقة 11 مساء غدًا الخميس فى تمام الساعة 9:45 مساءًا، وتعاد الحلقة11من مسلسل الحشاشين فى الساعة 11 من نفس اليوم، والساعة 1:45 صباح و4:15 مساء اليوم التالى، مع إمكانية متابعة الحلقة فى أى وقت على منصة watch it مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة حصريًا على شاشة قناة dmc وdmc drama، وفق الجدول الزمني للأعمال الدرامية التى تعرض على شاشتها على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

تجسد قصة مسلسل الحشاشين تاريخ واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المسلحة، ويعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر ميلاديًا، فى بلاد فارس، بقيادة حسن الصباح، وأتباعه، وتوالت فى عهدهم عمليات اغتيال شخصيات تاريخية كبرى.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي.