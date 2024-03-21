مسلسل الحشاشين موعد عرض وإعادة الحلقة 11

مسلسلات رمضان 2024..

يتواصل عرض مسلسل الحشاشين، الحلقة 11 للفنان كريم عبد العزيز، المسلسل الذي أثار الجدل، وحقق أعلي معدلات نسب المشاهدة، والذي أثار أيضا الفضول والبحث عن العديد من أحداثه وشخصياته في الكتب والروايات التاريخية بحسب ما أكد أكثر من كاتب ومؤرخ.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 11

وتعرض الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 11

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 ويعاد عرضه على قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

ملخص أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10

جيش السلطان ملك شاه علي بعد من قلعة آلموت والتي استولي عليها حسن الصباح وحولها إلي حصن منيع لا يستطيع أحد الوصول إليه، قلعة آلموت علي جبل مرتفع من الصعب ضربها بالمنجنيق أو اقتحامها أو بفرق من نخبة الجنود، قلعة منيعة بداخلها محاربين أشداء لا يخافون الموت، وعلي استعداد للموت من أجل سيدهم حسن الصباح، والذي بدأ يتوحش داخل الدولة السلجوقية، وبدأ في إرسال مختاريه الانتحاريين لقتل ملك السلطان ملك شاه ووزير الدولة الأعظم نظام الملك.

نوع من أنواع الترهيب ورثبات الذات، إثبات أنه فوق قلعة جبل آلموت رجل قوي يستطيع أن يغير العالم كله وهو في مكانه.

رسائل ومكاتبات بين حسن الصباح والسلطان ملك شاه لم تستطع إخماد نيران الحرب بينهما. وبالفعل السلطان أرسل حملة ضخمة بالجنود والعتاد لحصار القلعة وحسن الصباح، اختبار صعب بين جيش السلطان السلجوقي والفرقة الباطنية، فرقة الحشاشين، اختبار حقيقي لقوة حسن الصباح، اختبار وجودي له ولدعوته.