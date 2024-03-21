من العشق إلى الشك.. نظرة لرباعيات عمر الخيام مع عرض "الحشاشين"

يطل علينا الشاعر عمر الخيام الذي يؤدي دوره، الفنان اللبناني نيقولا معوض، في مسلسل الحشاشين في دراما رمضان 2024 بطولة كريم عبد العزيز ومجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، لكن خلال أحداث الحلقة يحتار الملك ملكشاه والوزير نظام الملك وحتى حسن الصباح والناس من العوام في أمر عمر الخيام.. ويتساءلون فيما بينهم هل هو مؤمن أم حكيم أم مُلحد؟

تكفير الشاعر عمر الخيام في مسلسل “الحشاشين” 2024

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين، نجد أن بعض الشيوخ والناس يريدون تكفير الشاعر عمر الخيام، لأنهم يعتبرون شعره ضد ما يعتقدون، على حد تعبيرهم.

في مشهد بين الملك ملكشاه وعمر الخيام خلال أحداث مسلسل الحشاشين، يقول ملكشاه للخيام:“أمرك محير يا خيام”، ليرد الشاعر: أمر كل إنسان محير يا مولاي، عمر الخيام كل لحظة في الجنة وفي النار، سهل جدا أقولك إني مؤمن وأدفع عن نفسي التهمة، وسهل برضة أني أقولك اني مش مؤمن واستغل عطفك وحمايتك، بس هل فعلا عمر الخيام مؤمن بالبعث والحساب معرفش، الإيمان عايز يقين، والكفر عايز يقين، وعمر يا مولاي أضعف من أنه يكون صاحب يقين.

ويضيف الخيام:"قطعا أنا مؤمن بالله، ولكن هل سيعاملني بإيماني ولا بأفعالي ولا بأفكاري وهواجسي وظنوني؟ أنا مش شخص واحد، أنا مجموعة أشخاص.

رباعيات عمر الخيام عن العشق:

لهذا نستعرض في السطور التالية، نظرة إلى رباعيات الخيام، المترجمة عن الفارسية حول العشق والحكمة والشك:

رباعيات عمر الخيام عن العشق:

هو عُنوانُ دَفْتَرٍ للمعاني لشبابٍ وبيتُ شِعْرٍ حَكاه

أيُّها الجاهلُ الذي ما دَرَى العِشـْ ـقَ تعلَّمْ فما الحياةُ سِوَاهُ!

في مَشِيبي قد صادَني عِشْقُكَ السا حرُ حَتَّى أخذتُ كأسَ المُدَامِ!

يا حبيبي سَلبتَ توبةَ عقلي مثلَ صَبْوٍ أَبْلَتْ يدُ الأيَّامِ

خَبَرٌ إن سَمَحْتَ قلتُ، وإنِّي أُوجزُ القولَ عنه في لَفْظَتَيْنِ

سوف أمضي إلى الترابِ وعِشْقِي وإذا ما بُعِثْتَ عادَ وكَوْني!

شِعر عمر الخيام عن الحكمة والشك:

شِعر عمر الخيام عن الحكمة والشك:

ا تَقُلْ في السَّماءِ أصْلٌ لخيْر ولِشَرٍّ، وأَصْلُ بِشَرٍّ وحَسْرَهْ

إنَّ هذا القضاءَ أعجزُ حَقًّا مِن قُصُورٍ خَبرتَهُ ألفَ مَرَّهْ!

لو دَرَى المرءُ سِرَّ هذي الحياةِ لغدا عارفًا بما بَعْدَ فَوْتِ

فإذا كنتَ رَغْمَ صُحْبَتِكَ النَّفـْس جَهُولًا بها فكيفَ بِموْتِ؟!

هؤلاء الذين عُدُّوا بعرفانٍ مَصابيحَ لِلهُدَى قد هَامُوا

ما استطاعوا الخُرُوجَ مِنْ بُهْمَةِ الليـْ ـلِ فَفَضُّوا حديثَهم ثُمَّ نَامُوا!

إنَّما العَقْلُ صاحبُ الرُّشْدِ لِلْخَيـْ ـرِ يُنادي في اليومِ مائةَ مرَّهْ

فاغنم الوقْتَ، ليس مِثْلُكَ كالسكُوْراثِ ينمو برغمِ حصد لِنَفْرَهْ

كم تَمادَوْا لِعْبًا بهذا التُّرابِ وأخيرًا قد أَنجزوا تَصْوِيرِي

أنا لن أستحيلَ أفضلَ مِنِّي حيث أُفْرِغْتُ هكذا مِنْ كُورِي!

بين دينٍ ومَذْهَب فِكْرُ قَوْمٍ حينما غَيْرُهمْ حَيَارَى فَضَلُّوا

وإذا صائحٌ تَجلَّى يُنادِي يا حيارَى! كِلا الطَّرِيقَينِ جُهلُ!

أنتَ مِثْلي في الجهل بالأزلِ المَخـْـفيِّ عنِّي وعنكَ سرًّا ولُغْزا

ما قرأناه، بلى ولو رُفِعَ السَّتـْـر لَغِبْنا ولم نُصِبْ منه مَغْزَى

نحنُ مَنْ نَشْتَرِي كِلا الخَمرَتيْنِ وبِبَعْضِ الشَّعِيرِ بِعنا الخُلُودْ!

عن ذَهابي مِنْ بَعْدِ مَوْتِي سَأَلتَ هاتِ لي الخَمْرَ وامْضِ حيث تُرِيدْ!

لا ابتداءٌ ولا انتهاءٌ لِذِي الدائرة الكُبْرَى جَيئنا والذَّهَابْ

ما أصابتْ أُذنايَ من أحدٍ ذِكـْـرًا لِمَبْدًا لنا ولا للإِيابْ

أبطال مسلسل الحشاشين

يأتي مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، الفنان اللبناني نيقولا معوض، ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، كل من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد، سوزان نجم الدين، بسنت أحمد، إسلام جمال، سامي الشيخ وسارة الشامي، وغيرهم.

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