فى الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين.. كيف يرى عمر الخيام "الانتقام"؟

عرضت قناة dmc الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز والذي يجسد دور "حسن بن الصباح.

في الحلقة الثامنة لمسلسل" الحشاشين" ناقش فيها عمر الخيام والذي يجسد دوره الفنان نيقولا معوض مفهوم الانتقام والذي جاء عبر حواره بوزير الدولة السلجوقي نظام الملك والذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، حول هروب حسن الصباح، ورغبة نظام الملك في الانتقام من حسن وقتله له ألف مرة.

الانتقام في رأي وزير الدولة نظام الملك "هو مواجهة العدو وهو بمثابة جهاد أكبر لديه" على عكس ما ذهب إليه عمر الخيام وهو مواجهة النفس.

الصوفية بطبيعة الحال كما ذهب المفكر حسن حنفي عبر مقاله المعنون "هل يمكن مواجهة التطرف بالتصوف" أنها معنية بتفريغ المجتمع من حركته السياسية، استبداد من طرف الحاكم وهروب من طرف المحكوم، وكلما اشتد الاستبداد يكتفى المتصوف بالدعاء لله كي نصر المظلوم على الظالم.

ويرى حسن حنفي أن التصوف نقيض الثورة، ويرى كذلك أن الحب الإهلي في قلوب الصوفية يجعل كل البشر أحبابا، ويحسن الصوفية استقبال العدو قائلين أهلا بأحباء الله.

هذا يتفق مع مشاعر الخيام تجاه حسن الصباح والذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل "الحشاشين" بالرغم من إعلان الأخير عداوته المباشرة للدولة السلجوقية، وتدبيره للمؤامرات من أجل إسقاط الدولة، والتي على رأسها قتل السلطان العباسي.

عمر الخيام الصوفي

عمر الخيام الذى يلعب دوره الفنان نيقولا معوض، للمرة الأولى ظهر بصورة كبيرة ضمن دراما رمضان، وما يزيد من الترقب بخصوصه هو أن الشخصية من كتابة المؤلف عبد الرحيم كمال الذى اعتاد على تقديم شخصيات مشحونة بالصوفية سواء مباشرة من قلب تاريخ الصوفية أو حتى غير مباشرة من بناء وخيال المؤلف.

مسلسل الحشاشين

عن عمر الخيام العالم

عمر الخيام الذي يقدمه مسلسل "الحشاشين" ليس فقط المتصوف الزاهد، بل يذهب المسلسل إلى تقديم دوره كعالم وكشاعر، وكيف كان له الفضل في عمل تقويم تاريخي للدولة السلوقية يحمل عنوان التقويم الجلالي وهو التقويم الأقرب للدقة، وقد أمر السلطان جلال الدولة ملك شاة عمر الخيام بإنشاء التقويم الشمسي.

مبدأ التقويم من سنة تتويج الملك السجلوقي جلال الدولة إلى مبدأ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تقويم مداره الأبراج الفلكية التي تمر فيها الشمس، حيث إن لكل برج فلكي 30 درجة قوسية على مسار الشمس تمر ببرج واحد في كل شهر شمسي، ومكون 365 يوما في السنة البسيطة، 366 يوم في السنة الكبيسة.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، الذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبدالعزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبدالوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.