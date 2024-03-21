مسلسل صيد العقارب 11.. غادة عبدالرازق تكشف خيط يوصلها لمكان قاتل أخيها

مسلسلات رمضان 2024..

بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمشهد الذي انتهت به أحداث الحلقة 10، وذلك حين قرر إسماعيل الغول، الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، أن يزور نجله سامح الذي يجسده الفنان أحمد ماجد، ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب، وهو الأمر الذي دفعه للاستعانة بمعتز الذي يجسده الفنان أحمد جمال سعيد، بسبب معرفته بمكانه، وللهروب من مراقبة الشرطة.

أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب

وكشفت الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، عن إخبار ريمون الذي يجسد دوره الفنان محمد عبد السيد، مساعد عايدة “غادة عبد الرازق”، بمعرفة مكان سامح الغول، وهو الأمر الذي جعلها تطلب من البدو بالذهاب وراءهم للمجئ بسامح الغول حيًا أو ميتًا.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.