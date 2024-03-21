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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

الحلقة 10 من مسلسل
الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب

يتشوق الجمهور على الفضائيات والسوشيال ميديا لمعرفة مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب"، الحلقة العاشرة، من بطولة لفنانة غادة عبدالرازق، التي تجسد شخصية الدكتورة عايدة، التي قررت على مدار الحلقات الماضية أن تنتقم وتثأر لحق والدها وشقيقها، من عائلة إسماعيل الغول الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، خاصة بعدما بدأت خططها الآن.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 10

تعاد الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، التي تلعب دور الدكتورة عايدة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بعد العرض الأصلي بساعتين، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة للجمهور في صباح اليوم التالي تحديدًا في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، كما أنها تعاد للمرة الثالثة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

ودارت أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبد الرازق حوّل بحث عايدة (غادة عبدالرازق) عن سامح الغول الذي يجسده (أحمد ماجد)، وذلك بعدما ساعدها ريمون (محمد عبدالسيد) في خطف مديرة منزل عائلة إسماعيل الغول، والتي دلتهم على الخيط الأول وهو معرفة معتز (أحمد جمال سعيد)، بمعرفة مكان نجل الغول الذي قتل شقيق عايدة (محمود عبد المغني)، وتصاعدت الأحداث حتى طلبت منال سلامة من عايدة أن تقلته ولا تسلمه للشرطة تنفيذًا للثأر طبقًا لعادات وتقاليد الصعيد.

وانتهت الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، بمعرفة عايدة لمكان سامح الغول، وقررت أن ترسل البدو الذين استعانت بهم ضمن أحداث صيد العقارب ليأتوا بسامح حيًا أو ميتًا.

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" ملخص أحداث الحلقة 10 (صور)

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

يعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش إت.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق على قناة cbc، وقناة cbc دراما، ومنصة Watch it الرقمية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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