مسلسل صيد العقارب الحلقة 10|مصطفى يتذكر ذكرياته مع زوجته رحاب عرفة

مسلسلات رمضان 2024..

جلس مصطفي المعروف بركة عائلة ضرغام، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علي رزق، ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، الحلقة الـ 10، يبكي ويتذكر ذكرياته مع زوجته صفاء، وتجسدها الفنانة رحاب عرفة، بعدما قرر والدها إسماعيل الغول أن تعود لمنزله من جديد، وتنفصل عن زوجها.

وظهرت في المشهد الفنانة رحاب عرفة التي تلعب دور صفاء، وهي تتحدث مع زوجها محمد علي رزق ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، وتتساءل هل ستدخل الجنة معه بسبب حبها الشديد له، ليرد عليها قائلًا: “مين قالك إني هدخل الجنة، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، متاخديش بالظاهر يا صفاء، كل واحد عارف إيه الوحش اللي جواه، وشايف الحلو في اللي قدامه دا لولا ستر الله مكنش حد طاق يبتص في وش التاني”.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10



مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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