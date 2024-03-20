مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. غادة عبدالرازق تصل لخيط جديد فى مقتل شقيقها

مسلسلات رمضان 2024..

حصلت عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق على خيط جديد ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الحلقة الـ 10 منه، وذلك بعدما اعترفت ربة منزل "الغول" لها بأن هناك شخص حمل اسم معتز، وهو الذي يلعب دوره الفنان أحمد جمال سعيد، خرج مع القاتل "سامح"، والذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد.

مسلسلات شهر رمضان 2024

ويكتشف سر جديد لـ"عايدة"، وتقرر مراقبة معتز، الذي يلعب دوره الفنان أحمد جمال سعيد، عن طريق مساعدها الشخصي ريمون والذي يلعب دوره الفنان محمد عبد السيد، وتحاول مواسته، قائلًة: "عايزاك تمشي مع معتز كأنك ضله بالظبط، معتز اللي هيوصلني لسامح، انا عارف أن الموضوع محتاج منك شوية صبر".

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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