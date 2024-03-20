مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. والدة صفاء تقنعها بخلع الشيخ مصطفى

حاولت والدة صفاء في أحداث الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تقنع صفاء ابنتها بالانفصال عن الشيخ مصطفى، وذلك من خلال خلعه، حيث قالت لها: أبوكي مش ناسيكي وكلم المحامي والمحامي قاله قضيتك تكسب من أول جلسة عشان الحالة اللي عند مصطفى، وانتي صغيرة وحلوة وألف راجل يتمناكي.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وهاجمت صفاء والدتها وقالت لها: ياترى عرفتوا هتبيعوني لمين وبكام المرادي؟ ولا مش عارفين المزاد هيرسى على مين؟ مش هتبطلوا ظلم أبدا؟ كفاية ظلم، جوزتوني مصطفى وانا مش بحبه، وعايزين تطلقوني منه وأنا روحي فيه؟ الظلم ظلمات يا ماما.

وحزنت والدة صفاء من حديث ابنتها، واستنكرت قولها بأنها ظالمة، لتوضح لها صفاء أنها لا تظلم ولكنها تسكت وترضى بالظلم حتى على نفسها، مهددة والدتها بأنها لن تفعل ذلك وأن يحمدوا الله أنها لم تهرب مع زوجها، ولكن إن قاموا برفع القضية ستفضحهم أمام القاضي وتقول له أنها لا تريد شيء من الدنيا سوى مصطفى.

موعد عرض مسلسل “صيد العقارب" الحلقة 10

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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