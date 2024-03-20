مسلسل بابا جه الحلقة 10.. أكرم حسني يعاني من مشاكل نفسية منذ الولادة

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل بابا جه مشهد جمع بين أكرم حسني "هشام" وعمتة "سماء إبراهيم"، حيث سألها هشام عن المفتايح التي تخزنها حتى الآن وسبب حزنها إيه ردت: "فال وحش أرمي المفاتيح القديمة، ودة مفتاح محل أبوك الله يرحمه"، رد عليها هشام: "مفتاح أبويا دة يتسيح بمية نار" وسألها عن لماذا كان والده يحبسه في المحل ويقفل عليه وتسبب له في عقد نفسية له وأنه حتى الآن حزين من تلك التصرفات حتى بعد وفاته.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه

جمع مشهد بين محمد أوتاكا، وأكرم حسني، واتفاق على أوردر جديد لهشام، في مزرعة على طريق أبو صير كأب للإيجار، من ثمانية صباحًا للخامسة المغرب، وأوضح هشام أنه يفكر في تكبير الفكرة وإيجار عدد كبير من الآباء للعمل في "بابا جه".

وظهرت نسرين أمين "ولاء" في منزل فريال يوسف والدة الطفل زياد بعد أن أرسى شقيقها شكوكًا عن خيانة هشام لها، لتبدأ مرحلة البحث عن إدانته داخل منزل فريال يوسف، وأبلغتها أنها جاءت لتساعده في الرجوع إلى المدرسة بعد فصلها كونها مذيعة مشهورة، زادت الشكوك بعد أن أبلغها زياد أن زوجها يذهب إلى المنزل ويلعب معه.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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