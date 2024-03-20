"صيد العقارب" الحلقة 10.. ياسين يوافق على الشراكة مع والده بهذه الشروط

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محادثة بين رياض الخولي، الذي يقوم بدور "إسماعيل الغول" والفنان محمد علاء، الذي يقوم بدور "ياسين" ابنه، حيث حاول إسماعيل الغول إقناع ابنه أن يدير الشركة ويهتم بمصالحهم في ظل الحرب القائمة بينهم وبين عائلة حسن ضرغام بقوله:"إنت الشخص الوحيد اللي هياخد الحرب دي لبر الأمان يبحر بهذه الحرب إلى بر الأمان هو، مضيفًا: "محدش عارف الأجل فين، وعايزك تمسك الشركة".

مسلسل صيد العقارب

ظل إسماعيل في محاولاته لإقناع ابنه ياسين حتى أنه قال له: موافق على كل شروطك يا ياسين، ليرد ابنه ياسين قائلاً: "يبقالي مكتب لوحدي، لأني مش هقعد مكان حضرتك مهما حصل، مضيفًا أنه يريد أن يكون معه فريق جديد ويكون له سلطة تعيين أناس جدد من دون أن يحجر على أحد أو يظلمه، ولا يراجعه أحد في أي قرار يأخذه ولا حتى والده، ولو شعر بأي شيء غير مضبوط، ووحدث في الاتفاق أي خلل، فإنه سينهي هذه الشراكة، ليوافق إسماعيل الغول على كل طلباته، بشرط أن يتعاملون مع بعضهم كأب وابنه.

موعد عرض مسلسل “صيد العقارب" الحلقة 10

ويعرض "صيد العقارب" الحلقة 10 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 10 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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