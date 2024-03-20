مسلسل سر إلهي الحلقة 10.. مي سليم تطلب من أحمد سلامة قتل زوجها

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 10 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روچينا أحداثا مثيرة عندما طلبت مي سليم “شاهيناز ” من أحمد سلامة “عزيز” قتل زوجها مراد مكرم “سراج” بعدما أخبرتها نصرة بزواجه من شقيقتها.

وتورط عزيز في أخذ سبائك من الذهب مقابل إطلاق سراح الطفلة التي خطفها وبعد القبض عليه وبحوزته كميات من السبائك اكتشف أنها ذهب مغشوش.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 9

وأثناء ذهاب شريف إلى شاهيناز كان يتواجد شقيقها "أدهم" الذي يسجد دوره الفنان محمود حجازي ضمن أحداث الحلقة 9، وقاما الثنائي بالاستهزاء بطلب شريف والتي رفضته "شاهيناز" بشكل غير لائق وطلبت منه عدم إخبار حلا برفض زواجهما، خاصة وإنها تعلم بأن حلا تريد هي الاخرى الزواج منه وقامت بطرده من مكتبها.

وتفاجأت رحمة عقب التنازل عن الأتيليه الخاص به بدخول شقيقتها نصرة، وحدث بينهم مواجهة خاصة وأن رحمة تسبب في حبس ناصرة سبع سنوات بسبب الشهادة الزور عليها في المحكمة مقابل مبلغ مالي كبير، لتقوم ناصرة بطردها بعد ذلك من الأتيليه عقب شرائه.

ملخص أحداث مسلسل سر إلهي السابقة

وعلى مدار الحلقات الـ8 السابقة، دائما ما يجعلنا المخرج رءوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة، والتي انتهت عندها الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز "أحمد سلامة"، وتقف الطفلة أمامه، ليجعل لمخرج والمؤلف أمام العديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سوف يحدث؟.

أبطال سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.