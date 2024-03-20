الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 10

سر إلهي
سر إلهي

تشهد الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا مساء اليوم، العديد من الأحداث الشيقة والهامة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بشكل مشوق ومثير وغير متوقع.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 10

مسلسل سر إلهي الحلقة 10 تعرض مساء اليوم حصريا على شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC وقناة CBC دراما بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تواجه رشا مهدي بسرقة محمد ثروت لها

سر إلهى.. روجينا: «نصرة» أرهقتنى نفسيًا.. ومشهد الدفن الأكثر إيلامًا فى مسيرتى الفنية

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. شاهيناز ترفض طلب شريف بالزواج من شقيقتها حلا

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. نصرة تخدع شقيقتها رحمة وتشتري الأتيليه الخاص بها

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة وترصد أحداث المسلسل قصة “نصرة” وتجسدها النجمة روجينا ولتي تواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم مجموعة كبير من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من: 

أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة 9 الحلقة التاسعة سر إلهي سر إلهي الحلقة التاسعة سر إلهي الحلقة 9 الحلقة التاسعة مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 9.. روجينا تواجه رشا مهدي بسرقة محمد ثروت لها

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انتهاء قضية التمويل الأجنبى وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة