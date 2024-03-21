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موعد اعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 10

غادة عبدالرازق في
غادة عبدالرازق في صيد العقارب

يبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن مواعيد إعادة عرض الحلقة الـ ١٠ من مسلسل صيد العقارب بسبب تسارع وتيرة العمل الفني، وتألق جميع نجومه في تقديم أدوارهم بشكل مختلف ومتقن.

مسلسل صيد العقارب مواعيد اعادة الحلقة 10

ويرصد "الدستور" موعد اعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 10" في سياق السطور التالية.


يمكن للمشاهد أن يشاهد الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب في عدد من المواعيد المختلفة أولها هو بعد موعد العرض الاصلي عبر قناة سي بي سي دراما بساعتين، أي في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، كما يمكن أن بتابع الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 10

تصاعدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق بالبحث عن سامح الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد، بسبب قتله لشقيقها علي ضرغام، الذي جسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني، كما أن عائلة الغول تسببت في إصابة والدها بالشلل بعدما قرر اسماعيل الغول (رياض الخولي) قتله حتي يحافظ على أولاده من الثأر، وانتهت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب بمعرفة عايدة (غادة عبدالرازق) بمعرفة مكان قاتل والدها بعدما أخبرتها عنه خادمة المنزل.

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11


يعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة الـ 7:30 مساء حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.


مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما، ويمكن أيضا مشاهدته عن طريق المنصة الرقمية واتش ات.


قصة مسلسل صيد العقارب


تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول عايدة التي تكون عالمة حشرات وتعمل في صيد العقارب وتتمرد على والدها وعاداته وتقاليده، إلا أن مقتل شقيقها يجعلها تبحث عن الثأر.


ابطال مسلسل صيد العقارب

 

أبطال مسلسل صيد العقارب
الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

 

 

 

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

 

 

 

-مجدي بدر محامي

 

 

 

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

 

 

 

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

 

 

 

-عماد صفوت

 

 

 

-سامية عاطف

 

 

 

-ميار الغيطي

 

 

- أحمد ماجد نجل الغول

 

 

 

-صفاء جلال

 

 

 

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

 

 

 

-عزوز عادل

 

 

 

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

 

 

 

-سيف الديربي

 

 

 

-محمد صلاح

 

 

 

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

 

 

 

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

 

 

 

-إنتاج فينومينا

 

 

 

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" ملخص أحداث الحلقة 10 (صور)

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