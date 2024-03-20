الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صيد العقارب.. مواعيد إعادة الحلقة 9

صيد العقارب
صيد العقارب

يبحث الكثير من الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن مواعيد إعادة الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويعرض حصريًا عبر قناة cbc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 9

ويرصد “الدستور” موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 9، في سياق السطور التالية.

تُعاد الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بعد الموعد الأصلي من الحلقة عبر قناة cbc دراما، كما أنه يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

ظهرت فى مسلسل صيد العقارب.. لماذا يخفى حبيبك العلاقة بينكما؟ الخيانة على رأس القائمة

الفنانة مى القاضى: "صيد العقارب" حقق نجاحا كبيرا

ذكرها "صيد العقارب".. 8 نصائح لتشجيع الاستقلال عند الأطفال

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. محمد علاء يستعيد ذكرياته الرومانسية مع غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. محمد نجاتي: الحرب بين عائلتي ضرغام والغول لن تنته

صيد العقارب الحلقة 9.. محمد علاء جاميكا يتعافي ويعود لعمله من جديد

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب، بسبب زيادة رغبة الانتقام لدي عايدة (غادة عبدالرازق)، من عائلة الغول، بسبب شلل والدها (حسن ضرغام) الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، وانتهت الحلقة بخطف مسئولة المنزل لدي عائلة الغول (رياض الخولي).

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 10

من المقرر أن تعرض الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق بشكل حصري عبر قناة سي بي سي، وتعرض في الوقت ذاته عبر منصة واتش ات الرقمية.

ظهرت فى مسلسل صيد العقارب.. لماذا يخفى حبيبك العلاقة بينكما؟ الخيانة على رأس القائمة

الفنانة مى القاضى: "صيد العقارب" حقق نجاحا كبيرا

ذكرها "صيد العقارب".. 8 نصائح لتشجيع الاستقلال عند الأطفال

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. محمد علاء يستعيد ذكرياته الرومانسية مع غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة

قناة cbc دراما، قناة cbc، ومنصة Watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل الانتقام والثأر، بالإضافة إلى تمرد غادة عبد الرازق التي تلعب شخصية عايدة على العادات والتقاليد، ومحاولة المساواة بين البنت والولد، وهو الأمر الذي يرفضه والدها، وتحاول الانتقام من عائلة زوجها بسبب مقتل شقيقها على يد نجلهم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم: 

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

 

 

 

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

 

 

 

-مجدي بدر محامي

 

 

 

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

 

 

 

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

 

 

 

-عماد صفوت

 

 

 

-سامية عاطف

 

 

 

-ميار الغيطي

 

 

- أحمد ماجد نجل الغول

 

 

 

-صفاء جلال

 

 

 

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

 

 

 

-عزوز عادل

 

 

 

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

 

 

 

-سيف الديربي

 

 

 

-محمد صلاح

 

 

 

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

 

 

 

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

 

 

 

-إنتاج فينومينا

 

 

 

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة العاشرة صيد العقارب الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

ظهرت فى مسلسل صيد العقارب.. لماذا يخفى حبيبك العلاقة بينكما؟ الخيانة على رأس القائمة

الفنانة مى القاضى: "صيد العقارب" حقق نجاحا كبيرا

ذكرها "صيد العقارب".. 8 نصائح لتشجيع الاستقلال عند الأطفال

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. محمد نجاتي: الحرب بين عائلتي ضرغام والغول لن تنته

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انتهاء قضية التمويل الأجنبى وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة