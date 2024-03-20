يبحث الكثير من الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن مواعيد إعادة الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويعرض حصريًا عبر قناة cbc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 9

ويرصد “الدستور” موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 9، في سياق السطور التالية.

تُعاد الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بعد الموعد الأصلي من الحلقة عبر قناة cbc دراما، كما أنه يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 9 من مسلسل صيد العقارب، بسبب زيادة رغبة الانتقام لدي عايدة (غادة عبدالرازق)، من عائلة الغول، بسبب شلل والدها (حسن ضرغام) الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، وانتهت الحلقة بخطف مسئولة المنزل لدي عائلة الغول (رياض الخولي).

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 10

من المقرر أن تعرض الحلقة الـ 10 من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق بشكل حصري عبر قناة سي بي سي، وتعرض في الوقت ذاته عبر منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة العاشرة

قناة cbc دراما، قناة cbc، ومنصة Watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل الانتقام والثأر، بالإضافة إلى تمرد غادة عبد الرازق التي تلعب شخصية عايدة على العادات والتقاليد، ومحاولة المساواة بين البنت والولد، وهو الأمر الذي يرفضه والدها، وتحاول الانتقام من عائلة زوجها بسبب مقتل شقيقها على يد نجلهم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.