مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. استخراج شهادة معاملة أطفال لحزلقوم

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يبحث جمهور وعشاق الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي الحلقة 11 عن أبرز أحداث وتفاصيل الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي 8 .

وتصدر مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 11 قائمة الأكثر بحثا منذ الساعات الأولى لهذا اليوم.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير العديد من الأحداث المثيرة وبدأت الحلقة 11 من مسلسل الكبير الجزء 8 بمشهد سقوط طبازة من أعلى سطح البنك وحصول حزلقوم على مفاتيح الخزنة.

مسلسل الكبير اوي 8

ثم يقوم حزلقوم بفتح الخزنة والعثور علي الصندوق النادر وكانت المفاجأة في محتوي الصندوق الذي كان عبارة عن غطاء زجاجة مياه غازية.

واتفق الجميع على الخروج من البنك على طريقة فيلم الإرهاب والكباب لكن حزلقوم قرر البقاء والاعترف بغلطته ليتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

وفي المحكمة وقبل نطق القاضي بالحكم دخل الكبير واعترف للقاضي أن حزلقوم لديه شهادة معاملة أطفال وتم تبرأته من القضية بشكل نهائي لكن يتم الحكم عليه بشهر سجن لفشله وسفهه في شراء صندوق بمبلغ كبير وتنتهي الحلقة بسعادة الجميع وخاصة حزلقوم الذي وعد بمغامرة جديدة مرددا حزلقوم never end .

أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8



ودارت أحداث مسلسل الكبير أوي 8 في الحلقات الماضية حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 11



يعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8



يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 كلا من النجم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it.