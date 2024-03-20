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فن

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 10|مربوحة تتدخل لتوليد رهينة داخل البنك

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل "الكبير أوي 8" الحلقة 10.. على الرغم من انفجار أنبوبة البوتاجاز في مقر البنك لم يصب أحد بمكروه سواء أفراد العصابة أو الرهائن، وفي تلك الأثناء فوجئت إحدى الرهائن بآلام الولادة.

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بدأ الجميع في البحث عن طريقة لإجراء عملية الولادة، وقامت مربوحة بالضغط على دكتور ربيع لتوليدها ولكن دون جدوى.

قررت مربوحة إجراء عملية الولادة للرهينة وخرج حزلقوم متخفيًا في ماسك الكبير ومعه مربوحة وطلبوا بعض الطلبات لإجراء عملية الولادة. 

وطلبت مربوحة عمل ساتر لإجراء العملية بمساعدة الرهائن من سيدات البنك. 

 

قصة مسلسل الكبير أوي 8 

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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