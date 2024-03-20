مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10| الكبير يبلغ عن اختفاء مربوحة والعترة

مسلسلات رمضان 2024

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 10 والتي انطلق عرضها منذ قليل على شاشة قناة ON.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وتصدر مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 10 تريند جوجل وx ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويواصل الفنان أحمد مكي وابطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مغامرات العمل.

وننشر خلال السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 10.

تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9

شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 9 تطور كبير في الأحداث بعد انفجار انبوبة البوتاجاز أثناء اقتحام الشرطة لمقر البنك الذي يقوم حزلقوم وأسرة الكبير بسرقته وهو ما يجعل قوات الشرطة تعتقد أن العصابة قامت بتفجير لغم.

على الجانب الآخر ذهب الكبير الي قسم شرطة المزاريطة الابلاغ عن اختفاء مربوحة والعترة واثناء ذلك يتعجب الكبير من وجود خبر في نشرة الأخبار عن العصابة ويتعجب من لبسهم لماسك يحمل وجهه.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال الكبير أوي الجزء 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 10، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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