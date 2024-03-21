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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. جوني ينصح حزلقوم بالخطة M للهروب

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن للنجم أحمد مكي تريند x عقب عرض حلقات العمل بشكل حصري على شبكة قنوات ON، ودخل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن قائمة الأكثر بحثا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسلات رمضان 2024

 مسلسل الكبير أوي 8


ويبحث جمهور ومحبي مسلسلات رمضان 2024 عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11، وننشر خلال هذا التقرير أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 11.

أبرز أحداث الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي الجزء 8 

دارت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا فبعد ان فاجأ حزلقوم الجميع بأن الصندوق النادر الذي اقتحام من أجله البنك لا يوحد به الا كازوزة من التسعينات انتقل المشهد لخارج مقر البنك ليتضح بأن طبازة مازال على قيد الحياة وتم نقله لأحد المستشفيات بينما نصح جوني حزلقوم بتنفيذ الخطة M للهروب من البنك ولكن الاخير لم يكن يعلم ما هي الخطة M. 

ويحاول حزلقوم بالمراوغة بأن الخطة M كانت بحوزة طبازة ويكشف لهم ان طبازة سقط من أعلى البنك ولا يعرف كيف سيقومون بالهروب من البنك في هذه الحالة. 

بينما تفشل قوات الأمن في استجواب طبازة وتهدد الشرطة باقتحام البنك

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11


ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 على النحو التالي:

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 11 على شاشة قناة ON العامة عقب آذان المغرب مباشرة وفي تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ويعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

ويعرض مسلسل الكبير أوي بشكل حصري على قناتي ON وON drama.

أبطال الكبير أوي الجزء 8 

يشهد مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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