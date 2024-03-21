ليلى عبد اللطيف: أصدقائي يسمونني "صاحبة الإلهام الخارق"

قالت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، إنها تستطيع التوقع بالأشياء منذ أن كان عمرها 12 سنة، وأنها توقعت وفاة جدها ثم خطيبها وهو ما تحقق بالفعل.

وأضافت ليلى عبداللطيف، خلال استضافتها ببرنامج “العرافة” المذاع عبر قناة “النهار”، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: "توقعت في عمر الـ12 بوفاة جدي في الحج، وبالفعل حدث ذلك الأمر، وفي عمر الـ 17 توقعت بوفاة خطيبي وأصيب بعدها بمرض السرطان وتوفي، لذلك أملك إحساسا قويا تجاه جميع الأحداث، وليس لي علاقة بالجن نهائيا".

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أنها يوجد العديد من الأصدقاء يسمونها “ليلى صاحبة الإلهام الخارق”.