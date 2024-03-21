الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليلى عبد اللطيف: تنبأت بوفاة زوجي قبل وفاته

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

قالت خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف إنها لا تفهم في الجن والتوقعات ولا التنبؤات وبريئة منهم.

أضافت ليلى، خلال لقائها عبر برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، الخميس، صعب حد يخترقني ويعرف عني حاجة، ولا حد يعرف إلا رب العالمين»، مؤكدة أنها تنبأت بوفاة زوجها من قبل، وقد كان.

خبيرة الفلك الأشهر ليلى عبد اللطيف أثارت حالة من التساؤلات والجدل، خلال الفترات الماضية، بعدما تنبأت بانفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.

كما توقعت سقوط أحد لاعبي كرة القدم في الملعب وتوقف عضلة القلب، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي نيشان:«لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية طارئة، ترافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب».

وهو ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، الذي سقط خلال المباراة بسبب أزمة قلبية.

ليلى عبداللطيف ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك الأشهر ليلى عبد اللطيف

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