أسامة الأزهري: أساس الحضارة في أوروبا هى انتظام وترتيب كل موضع بمحله

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو تتحدث عن معنى الإتقان والنظام هو احترام قانون الكون الذي خلقه الله، خلال حلقته الثامنة من برنامج “ومن الحب حياة” والذي يعرض على شاشة dmc، طوال شهر رمضان.

وقال “ الأزهري” إن ترتيب الأمور وإتقانها وتنظيمها ليس فقط شأن إنساني ينصح به الإنسان بل تعيش به الكائنات والأكوان من حولنا، فلا شئ في الوجود عشوائي، لذلك يجب ان يحذر الإنسان من أن يكون عشوائيًا او فوضويًا في أي شئ، لافتًا أن أساس الحضارة في أوروبا والبلاد هي انتظام وترتيب كل موضع في محله.

واستشهد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بـ شاعر قديما يقول بيتين من الشعر وكان صادقا فيهما: درجنا على فوضى أضاعت جهودنا وغالوا بترتيب الجهود وأقدموا. وقد يرجع الحق المشوش خائبا وينتصر البطلان وهو منظم.

وأكد أن الإتقان والنظام يعدان قانون تركيب وانتظام وبقاء هذا الكون الذى نعيش فيه، فترتيب كل شيء في مكانه ووضع كل شيء في موضعه في المواقف والمشاعر وردود الأفعال أساس النجاح في كل شيء.