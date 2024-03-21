الخميس 21 مارس 2024
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توك شو

"باب رزق" في جولة لاستعراض مراحل طباعة المصحف الشريف

الكاتب يسري الفخراني
الكاتب يسري الفخراني

أجرى الكاتب يسري الفخراني، جولة جديدة خلال تقديمه برنامج "باب رزق"، المُذاع على قناة دي إم سي، اليوم الخميس، داخل مطابع الأزهر واطلع على كافة مراحل طباعة المصحف الشريف، والآلات المستخدمة في الطباعة وكيفية مراجعة النسخ التي يتم طباعتها.

من جانبه، قال  المهندس أيمن عبد المجيد مدير عام مجمع مطابع الأزهر، أن المصحف المطبوع في مطابع الأزهر لا يباع وهو مجاني ويتم انتاج في حدود 2 مليون منتج ما بين مصحف وأجزاء توزع على الطلاب في مراحل التعليم الأزهرى المختلفة".

ويعرض برنامج باب رزق، للكاتب يسري الفخراني، طوال أيام شهر رمضان في موسمه الجديد، عبر شاشة قناة دي أم سي، وتدور فكرة البرنامج، حول قيام الكاتب الصحفي بجولة في شوارع مصر القديمة للحديث عن الحرف المصرية القديمة.

المصحف باب رزق

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