الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"باب رزق" يستعرض رحلة عائلة الشيمى فى توثيق الهوية المصرية

يسري الفخراني
يسري الفخراني

وثق الكاتب يسري الفخراني، خلال حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، الهوية المصرية من داخل معرض عائلة الشيمي، وهو أقدم معارض اللوحات الفنية في مصر.

وقال الفخراني، إنه معرض تخصص في توثيق الهوية المصرية من خلال أعمال فنية ولوحات مبهرة خلال 70 عامًا من الإبداع والفن.

وتحدث أحد القائمين على المعرض، لكاميرا "باب رزق"، عن أن الغرض من المعرض أو من هذه الوثائق أنها تمثل مصر ولكن بشكل معاصر، مشيرًا إلى أن لديهم لوحات تمثل مجموعة الحرفيين المصريين التي دخلت فيها الميكنة وكلها كانت مصنوعة يدويًا وهذه اللوحات موجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكية.

وأضاف أن هذه اللوحات توثيق للحرف المصرية القديمة، والغرض من هذه الوثائق تقديم لوحات معاصرة تمثل مصر في القرن العشرين، كما أن لديهم مستنسخات مصرية قديمة من كنوز الفنان الشيمي، مؤكدًا أنهم يقدمون تنوعًا في الموضوعات للفن والتراث المصري وبدأوا في نقل هذه اللوحات من سنة 1980 واللوحة المستنسخة من التراث المصري تبدأ من 150 جنيهًا.

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