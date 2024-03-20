الأربعاء 20 مارس 2024
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الإعجاز القرآنى بين البشرية والربوبية: تحليل عميق فى "أبواب القرآن"

أبواب القرآن
أبواب القرآن

ألقى الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضوء على الفروق الجوهرية بين الخطاب الإلهي والبشري، مستشهدًا بآيات قرآنية تبرز جلال الربوبية وتعجز البشر عن محاكاتها.

وتطرق أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى الآية الكريمة التي تتحدى الإنسان في أعمق نقاط ضعفه، وهي الروح، مؤكدًا أن القرآن يعرض مظاهر الربوبية بأسلوب يتعذر على البشر تقليده.

وأوضح أبوعاصي أن القرآن يتميز بخطابه الإنساني الشامل، الذي يتجاوز الزمان والمكان، ويحمل في طياته القيم الأخلاقية والتشريعية التي تناسب كل عصر، مشيرا إلى أن النص القرآني يتضمن معايير عدالة عالية، تدعو إلى الإنصاف حتى في مواجهة العداوات، مستدلًا بآيات من سورة النساء تعكس هذا المبدأ.

من جانبه، أكد الباز على أهمية القيم الإنسانية التي يحملها القرآن، مشيرًا إلى أنها تظل راسخة ومحورية بغض النظر عن تقدم الحضارة والتكنولوجيا، وأضاف أن القرآن يقدم نموذجًا يحتذى به في الخطاب الإنساني، مما يجعله مصدر إلهام دائم للعالمين.

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