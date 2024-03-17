الأحد 17 مارس 2024
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"الباز" وأبو عاصي يناقشان خطر إساءة استخدام النصوص الدينية في "أبواب القرآن"

أبواب القرآن
أبواب القرآن

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أهمية السياق في فهم النص القرآني، مشيرًا إلى أن المعاني اللغوية قد تختلف عن المعاني القرآنية.

وأوضح أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الكلمات يجب أن تُفهم ضمن سياقها لتجنب التفسيرات المغلوطة، التي قد تؤدي إلى تصرفات متطرفة.

وأضاف، أن هناك أمثلة عديدة في القرآن تُظهر كيف يمكن للتأويل الخاطئ أن يؤدي إلى فهم مغاير للمقاصد الحقيقية، مثل استشهاده بآية "فاقتلوا المشركين" التي استُخدمت خارج سياقها لتبرير العنف، مشيرا إلى أن الإسلام يدعو إلى التعارف والتعايش السلمي بين الشعوب، وليس إلى العنف والدمار.

وأكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم البرنامج، على خطورة إساءة استخدام النصوص الدينية في إثارة الفتن والصراعات، مشددًا على ضرورة الفهم الصحيح للنصوص وتطبيقها بما يتوافق مع مقاصدها السامية، وأشار إلى أن الدين يجب ألا يُستخدم كأداة لتحقيق مصالح ضيقة أو أهداف سياسية.

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