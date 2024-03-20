المفتى يحذر من المال الحرام: "يحرم صاحبه من الدعاء المستجاب" (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خطورة الإصرار على استخدام المال الحرام، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى تعتيم القلب وعدم استجابة الدعاء، وأضاف أن الشخص الذي يغذي نفسه بالحرام لا يمكن أن يتوقع استجابة دعائه.

وفي رسالة للمسلمين، شدد “علام” خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، على ضرورة استغلال الفرصة التي يوفرها شهر رمضان المبارك للتوبة والتقرب من الله، مؤكدًا أن الصيام يساعد على تهذيب النفس والتحكم في الشهوات، وهو ما يسهم في تحقيق الخشوع والتقوى.

وفي ختام حديثه، أوضح المفتي أن من شروط استجابة الدعاء في هذا الشهر الفضيل هو الثقة الكاملة بأن الله وحده هو مصدر كل عطاء.