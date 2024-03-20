أبوعاصى يتحدث لـ"أبواب القرآن" عن الإعجاز فى القرآن الكريم

ألقى الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضوء على جوانب الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، مؤكدًا أن كل كلمة فيه من تعاليم الله ويجب التعامل معها كحكم ينبغي اتباعه.

وأشار “أبوعاصي” خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن القرآن لا يقتصر على الإعجاز اللغوي فحسب، بل يتعداه إلى إعجاز يشمل جميع الناس، يُعرف بـ"مظهر جلال الربوبية".

وتحدث أبوعاصي عن كتابه "لا يأتون بمثله.. دراسة حول إعجاز القرآن الكريم"، موضحًا أن الإعجاز القرآني لا يقتصر على اللغة والمعاني التي يفهمها المتخصصون فقط، بل يمتد ليشمل الجميع بأسلوب يعكس جلال الخالق.

وأضاف أن الكلمات تعكس صفات المتكلم، مستشهدًا بقول سيدنا علي: "ما في القلب يظهر على فلتات اللسان"، ليؤكد أن القرآن يعبر عن صفات الله العظيمة.