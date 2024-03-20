الأربعاء 20 مارس 2024
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التسامح الفكرى والدينى.. رؤية جديدة فى برنامج "أبواب القرآن"

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي في برنامج "أبواب القرآن"

ألقى الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضوء على أهمية التسامح الفكري والديني، مؤكدًا على ضرورة دعم الآراء المنطقية بغض النظر عن الدين أو المذهب.

وأكد أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرأي الصائب يجب أن يُقبل ويُدعم، حتى وإن كان صادرًا عن شخص من دين أو مذهب آخر، مشددًا على أن العقلانية يجب أن تكون المعيار الأساسي في قبول الآراء، ومستشهدًا بالقرآن الكريم الذي يحتوي على العديد من الآيات التي تدعم هذا المنطق.

وفي سياق متصل، ناقش أبوعاصي الأقوال التي يجب السكوت عنها، موضحًا أن القرآن الكريم لا يقر الباطل ولا يدعم النقص، وأن الآيات التي تدعم الحق وترفض الباطل هي الأساس في الحكم على الأقوال والأفعال.

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