الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مكسرات لميس.. حكاية الزعيم المصري عمر مكرم

مكسرات لميس
مكسرات لميس

روت الدكتورة لميس جابر خلال حلقة اليوم من برنامج "مكسرات لميس" على الراديو 9090، حكاية الزعيم عمر مكرم بن حسين السيوطي 1750هـ - 1822هـ.

وذكرت لميس جابر، خلال الحلقة بأن عمر مكرم بن حسين السيوطي هو زعيم شعبي مصري ولد في أسيوط إحدى محافظات مصر وتعلم في الأزهر الشريف، تولي نقابة الأشراف في مصر وقاوم الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية سنة 1800.

مكسرات لميس

وأضافت، كان له دور في تولية محمد علي شؤون البلاد، حيث قام هو وكبار رجال الدين المسلمين بخلع خورشيد باشا، وحينما استقرت الأمور لمحمد علي خاف من نفوذ رجال الدين فنفى عمر مكرم إلى دمياط، وأقام بها أربعة أعوام، ثم نقل إلى طنطا وتوفي عام 1822.

يتناول برنامج "مكسرات لميس" حكايات وسرد الأحداث التاريخية بطريقة شيقة وجذابة، حيث تقدم الدكتورة لميس جابر معلومات قيمة عن التاريخ المصري بطريقة سهلة وبسيطة تناسب جميع الأعمار.

محمد علي الأزهر عمر مكرم

مواد متعلقة

"مكسرات لميس".. قصة جامع عمر مكرم أول زعيم شعبي لمصر

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء