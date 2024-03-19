مكسرات لميس.. حكاية الزعيم المصري عمر مكرم

روت الدكتورة لميس جابر خلال حلقة اليوم من برنامج "مكسرات لميس" على الراديو 9090، حكاية الزعيم عمر مكرم بن حسين السيوطي 1750هـ - 1822هـ.

وذكرت لميس جابر، خلال الحلقة بأن عمر مكرم بن حسين السيوطي هو زعيم شعبي مصري ولد في أسيوط إحدى محافظات مصر وتعلم في الأزهر الشريف، تولي نقابة الأشراف في مصر وقاوم الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية سنة 1800.

مكسرات لميس

وأضافت، كان له دور في تولية محمد علي شؤون البلاد، حيث قام هو وكبار رجال الدين المسلمين بخلع خورشيد باشا، وحينما استقرت الأمور لمحمد علي خاف من نفوذ رجال الدين فنفى عمر مكرم إلى دمياط، وأقام بها أربعة أعوام، ثم نقل إلى طنطا وتوفي عام 1822.

يتناول برنامج "مكسرات لميس" حكايات وسرد الأحداث التاريخية بطريقة شيقة وجذابة، حيث تقدم الدكتورة لميس جابر معلومات قيمة عن التاريخ المصري بطريقة سهلة وبسيطة تناسب جميع الأعمار.