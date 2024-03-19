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أسامة الأزهري: الإتقان والنظام احترام لقانون الكون

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإتقان والنظام هو احترام قانون الكون الذي خلقه الله، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أقام الكون وعمر الوجود على أساس الإتقان والدقة، مستشهدًا بقوله تعالى: “الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ” لم يقل فقط بـ"حساب"، بل "حسبان" بمعنى صغية المبالغة من كلمة الحساب التي تعني "حسبان" شديد الانتظام رغم مرور مليارات السنوات منذ نشأة الشمس والأرض والكواكب، لكن الكل ينتظر ويدرون في فلك محدد وكله في فلكًا يسبحون.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري خلال حديثه في الحلقة الثامنة، لبرنامج "ومن الحب حياة" والمذاع على شاشة dmc يوميًا في رمضان، في حديثه، عن فضل “الإتقان” أن الإتقان هو قانون الكون، وهو أساس كل شيء في الوجود أن كل شيء قائم على أساس النظام، الدقة، الترتيب، ورفض الفوضى والعشوائية، ولذلك رب العالمين يقول "صنع الله الذي أتقن كل شيء" أي: يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق، وأودع فيه من الحكمة ما أودع، بالتالي فالإتقان والإحسان والرحمة هي قانون تركيب وانتظام وبقاء هذا الكون الذي نعيش فيه.

كما استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، مؤكدًا أن ترتيب كل الأمور والأحداث ووضع كل شيء في مكانه في المواقف والمشاعر ورود الأفعال هي أساس الحياة، والطرق إلى النجاح.

الازهري الإتقان الأزهر

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