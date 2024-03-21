مدير عام مجمع مطابع الأزهر: ما يخرج من مطابعنا هي "هبة"

قال المهندس أيمن عبد المجيد مدير عام مجمع مطابع الأزهر، أن المصحف المطبوع في مطابع الأزهر لا يباع وهو مجاني ويتم إنتاج في حدود 2 مليون منتج ما بين مصحف وأجزاء توزع على الطلاب في مراحل التعليم الأزهرى المختلفة".

وأضاف، خلال حديثه للكاتب يسري الفخراني، عبر برنامج "باب رزق"، المُذاع على قناة دي إم سي، اليوم الخميس، داخل مطابع الأزهر، أن هناك أجزاء منفصلة توزع على مراحل المرحلة الاعدادية والابتدائية وفي أجزاء توزع على المساجد ودور تحفيظ القرآن وأيضا نسخ توزيع للدول العربية والإسلامية، وكل ما يخرج من مطابع الأزهر هبة، والطباعة تختلف هناك مصحف مختوم الآيات ومصحف آخر غير مختوم الآيات.

ويعرض برنامج باب رزق، للكاتب يسري الفخراني، طوال أيام شهر رمضان في موسمه الجديد، عبر شاشة قناة دي إم سي، وتدور فكرة البرنامج، حول قيام الكاتب الصحفي بجولة في شوارع مصر القديمة للحديث عن الحرف المصرية القديمة.