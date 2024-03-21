اليوم.. ليلى عبداللطيف ضيفة "العرافة" مع بسمة وهبة

تحل اليوم خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، ضيفة الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة، المذاع على فضائية النهار، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وخلال الحلقة تتحدث "عبداللطيف" عن أحدث توقعاتها فيما يخص عالم الفن والسياسيين، كما تتحدث عن كواليس تنبؤاتها بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي.

ليلى عبداللطيف تعد أشهر خبير أبراج في الوطن العربي، خاصة بعد تحقق العديد من توقعاتها في الفترة الماضية، وأبرزها توقعها في بداية عام 2024 بانفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز من زوجها أحمد العوضي، وهو ما حدث بعد أيام من بداية العام، فضلًا عن العديد من التوقعات بشأن الكوارث الطبيعية التي تضرب العالم.