الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اليوم.. ليلى عبداللطيف ضيفة "العرافة" مع بسمة وهبة

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

تحل اليوم خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبداللطيف، ضيفة الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة، المذاع على فضائية النهار، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وخلال الحلقة تتحدث "عبداللطيف" عن أحدث توقعاتها فيما يخص عالم الفن والسياسيين، كما تتحدث عن كواليس تنبؤاتها بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي.

ليلى عبداللطيف تعد أشهر خبير أبراج في الوطن العربي، خاصة بعد تحقق العديد من توقعاتها في الفترة الماضية، وأبرزها توقعها في بداية عام 2024 بانفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز من زوجها أحمد العوضي، وهو ما حدث بعد أيام من بداية العام، فضلًا عن العديد من التوقعات بشأن الكوارث الطبيعية التي تضرب العالم.

العرافة برنامج ليلى عبد اللطيف

مواد متعلقة

أحمد شوبير لـ"العرافة": مزهقتش من الخناقات والمشاكل ده شغلى

الأكثر قراءة

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة