«باب رزق» يكشف كواليس صناعة المصحف داخل مطبعة الأزهر

استعرض برنامج «باب رزق» المذاع على فضائية «دي إم سي» تقريرًا تليفزيونيًا يعرض جولة الإعلامي يسري الفخراني داخل مطابع الأزهر لتوضيح المرحلة النهائية لطباعة وخياطة المصحف الشريف.

وقال فوزي عبدالحميد، مُلاحظ ماكينة خياطة المصحف بمطبعة الأزهر، إنه يتم وضح نسخة من المصحف داخل الماكينة، وهى بدورها تقوم بسحب ملزمة ملزمة لخياطتها، حتي يتم تجميع النسخة بأكملها.

وتابع «بقالي 35 سنة شغال في المطابع، وأنا بعتبر نفسي من مؤسسي مطبعة الأزهر القديمة، وأول ما اتعلمت كان على ماكينة فبر صغيرة بعدما تعلمت طريقة تشغيلها لأن الطباعة كانت يدوية المطبعة موجودة من 2001 وإحنا بنشتغل على أقيم منتج على الأرض، لذلك يحتاج إلى دقة ويقظة حتى لا يحدث أي خطأ».